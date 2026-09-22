मराठवाडा

Manwat Drought : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रास्ता रोको; मानवत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी

Manwat Farmers Hold Road Blockade Over Rain Deficit : मानवत तालुक्यात ५० दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा दुष्काळ जाहीर व शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक मदतीचा आग्रह
Drought declaration protest

Drought declaration protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मानवत: मागील ५० दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून कपाशी, सोयाबीन, मूग, उडीद यांसह हळद व संत्रा या पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करावा यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोमवारी (ता.२१) रोजी शहरातील महाराणा प्रताप चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले.

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