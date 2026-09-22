Manwat Drought : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रास्ता रोको; मानवत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी

मानवत: मागील ५० दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून कपाशी, सोयाबीन, मूग, उडीद यांसह हळद व संत्रा या पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करावा यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोमवारी (ता.२१) रोजी शहरातील महाराणा प्रताप चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. .दुपारी १२ ते १ या वेळेत झालेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा विभागप्रमुख किशोर ढगे यांनी केले. पावसाचा दीर्घ खंड पडल्याने शेतातील खरीप पिके करपलीआहे. काही शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी पाळी घालावी लागत आहे. वार्षिक पिके असलेल्या हळद व संत्रा पिकांवरही पावसाअभावी संकट निर्माण झाले आहे. पावसाची परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास आगामी रब्बी हंगामावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. आंदोलनात विभाग प्रमुख किशोर ढगे, तालुकाध्यक्ष दत्तराव परांडे, नामदेव काळे, विठ्ठल चौकट, गोविंद घाडगे, बाबासाहेब अवचार,मुंजाभाऊ लोंढे, रामप्रसाद गमे, लक्ष्मण शिंदे, दत्तराव करान्डे, किशनराव शिंदे, गोपाळराव काळे, महादेव काळे, दत्तराव काळे, नितीन काळे, उत्तमराव जोगदंड, बाळासाहेब काळे, अशोक कदम, योगेश चौकट, अक्षय चौकट, कृष्णा चौकट यांच्यासह तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..Hingoli News : दुष्काळाच्या झळांनी खरीप करपला; शेतकऱ्यांना मदतीची आस! मानसपिंप्रीत पालकमंत्री नरहरी झिरवाळांकडून नुकसानीची पाहणी, एकरी ५० हजारांची मदतीची मागणी.‘ कोरडा दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या’परभणी,जिल्ह्यात मागील ४० दिवसांपासून पावसाचा खंड पडल्याने खरीप पिके धोक्यात आली असून सर्वत्र दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान द्यावे अशी मागणी पंचायत समिती परभणीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.यासंदर्भात सभापती रवी चव्हाण व सर्व सदस्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. पावसाळा सुरू असतानाही गेल्या ४० दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी शेतातील हाताशी आलेली पिके सुकून वाळत असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. पिकांचे नुकसान होत असतानाच अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने तातडीने मदत करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे..या आहेत संघटनेच्या मागण्याशासनाने कोणतेही पंचनामे अथवा कठोर निकष न लावता मानवत तालुक्यासह संबंधित भागात दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, पीक विम्याची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, चालू बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे आणि मागील वर्षाचा प्रलंबित पीक विमा तातडीने द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.