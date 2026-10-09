Road Safety:मानवतच्या रस्त्यांवर अल्पवयीन चालकांचा सुसाट वेग; अपघाताचा धोका वाढला

मानवत : शहरातील विविध रस्त्यांवर सध्या अल्पवयीन मुलांकडून दुचाकी, चारचाकी वाहने सुसाट चालविल्याचे चित्र आहे. वाहन चालविण्याचा कायदेशीर परवाना नसतानाही काही अल्पवयीन मुले बिनधास्तपणे वाहने रस्त्यावर आणत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वेगावर नियंत्रण नसल्याने गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठ, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात अल्पवयीन मुलांच्या हातात दुचाकी दिसून येतात. काही मुले तर वाहतुकीच्या नियमांची कोणतीही पर्वा न करता वेगाने वाहन चालविताना दिसतात. एकमेकात वेगाची स्पर्धा करणे, अचानक ओव्हरटेक करणे, वळणावर वेग कमी न करणे अशा प्रकारांमुळे इतर वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांसाठीही धोका निर्माण झाला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहन देण्यामागे सर्वांत मोठी जबाबदारी पालकांचीच असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..मुलाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना आहे की नाही, त्याला वाहतुकीचे नियम माहिती आहेत की नाही, याचा विचार न करता केवळ हट्टापोटी किंवा सोयीसाठी पालकांकडून वाहन दिले जात असल्याचे दिसून येते.मुलाने वाहन चालवून शिकावे या मानसिकतेमुळे पालक आपल्या मुलासोबतच रस्त्यावरून जाणाऱ्या इतर नागरिकांचेही जीव धोक्यात घालत आहेत. एखादा अपघात घडल्यानंतर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा त्याआधीच पालकांनी जबाबदारी ओळखण्याची गरज आहे..धोके समजावून सांगण्याची गरज : अल्पवयीन मुलांकडे वाहन आढळल्यास संबंधित वाहनमालक व पालकांवर नियमानुसार कारवाई करावी, शाळा-महाविद्यालयांत वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करून विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचे धोके समजावून सांगण्याची गरज आहे.पालकांनी घ्यावयाची काळजीअल्पवयीन मुलांच्या हातात दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन देऊ नये, मुलाला वाहन चालविण्याची कायदेशीर पात्रता व वैध वाहन परवाना मिळेपर्यंत वाहनापासून दूर ठेवावे, मुलगा-मुलगी वाहन घेऊन बाहेर जात असल्यास कुठे आणि कशासाठी जात आहे याची पालकांनी माहिती घ्यावी. वेगाने वाहन चालविणे, स्टंट करणे, मोबाइलवर बोलणे याचे गंभीर परिणाम मुलांना समजावून सांगावेत. हेल्मेट, सीटबेल्ट आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्याची सवय लहानपणापासून लावावी.कर्कश हॉर्नचा वाढता त्रास मानवत शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठ व गर्दीच्या ठिकाणी वाहनचालकांकडून कर्कश आणि मोठ्या आवाजात हॉर्न वाजविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विनाकारण हॉर्न वाजविल्याने पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. गरज नसताना हॉर्न न वाजविता वाहतूक नियमांचे पालन करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. वाहतूक पोलिसांनी कर्कश हॉर्न वापरणाऱ्या वाहनचालकांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करून जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..पोलिसांनो विशेष मोहीम राबवा रस्त्यावर वाहन चालविणे ही केवळ मौज किंवा प्रतिष्ठेची बाब नसून ती जबाबदारीची गोष्ट आहे. अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहने देऊन पालक स्वतःच संकटाला आमंत्रण देत आहेत. त्यामुळे अपघात होण्याची वाट न पाहता पालकांनी आणि प्रशासनाने वेळीच कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. शहरात अल्पवयीन वाहनचालकांचा वाढता प्रकार रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची विशेष मोहीम कधी सुरू होणार, असा सवाल आता नागरिकांनी केला आहे. अपघातापूर्वीच करा कारवाईअल्पवयीन मुलांकडून वाहने सुसाट पळवण्याच्या प्रकाराकडे पोलिस प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठ, गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांनी नियमित तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.