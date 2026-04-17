मराठवाडा

Parbhani News: कॅश टंचाईमुळे ‘एटीएम’मध्ये खडखडाट; मानवतमध्ये ग्राहकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वच त्रस्त

Cash Shortage Hits ATMs in Manwat: मानवत शहरातील एटीएममध्ये रोख पैशांचा तुटवडा; बँकांमध्ये रोकड न मिळाल्यामुळे सामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक अडचणी.
मानवत: मागील काही दिवसांपासून कॅशचा तुटवडा असल्याने शहरातील एटीएम बंद आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, शेतकरी व व्यापारी वर्गाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाला रोख रकमेचा पुरवठा होतो. स्टेट बँकेमार्फत शहरातील इतर बँकांना रोख रक्कम पुरवली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्येच रोख रकमेचा पुरवठा जवळपास बंद आहे. त्यामुळे शहरातील इतर बँकांनाही रोख रक्कम मिळालेली नाही.

