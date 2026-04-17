Parbhani News: कॅश टंचाईमुळे ‘एटीएम’मध्ये खडखडाट; मानवतमध्ये ग्राहकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वच त्रस्त

मानवत: मागील काही दिवसांपासून कॅशचा तुटवडा असल्याने शहरातील एटीएम बंद आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, शेतकरी व व्यापारी वर्गाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाला रोख रकमेचा पुरवठा होतो. स्टेट बँकेमार्फत शहरातील इतर बँकांना रोख रक्कम पुरवली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्येच रोख रकमेचा पुरवठा जवळपास बंद आहे. त्यामुळे शहरातील इतर बँकांनाही रोख रक्कम मिळालेली नाही. .बँकेत कॅश नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी यांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांचा वेतनाचा कालावधी व लग्नसराई असल्यामुळे रोख पैशांची गरज वाढलेली असताना रोख रक्कम उपलब्ध नसल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत.'एटीएम' बंदमुळे निराशानागरिकांना 'एटीएम'वर जाऊन वारंवार निराश परतावे लागत आहे. ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या नागरिकांनाही या परिस्थितीचा फटका बसत आहे. या कॅश टंचाईचा परिणाम व्यापाऱ्यांवरही दिसून येत आहे. किरकोळ दुकानदार, भाजीविक्रेते आणि लहान व्यावसायिकांकडे डिजिटल व्यवहाराची सुविधा नसल्याने रोख पैशांअभावी विक्री घटली आहे. परिणामी त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. बँक प्रशासनाने लवकरात लवकर एटीएममध्ये पुरेशी रोकड उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."शेतकऱ्यांना शेतमालाचा व्यवहार करताना रोख रक्कम द्यावी लागते. मात्र, बँकेतून रोख रक्कम मिळत नसल्यामुळे व्यापारी वर्ग शेतकऱ्यांना रोख देऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रोख रक्कम नसल्याने बाजारपेठेतील व्यवहारावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे बँकेने लवकरात लवकर रोख रक्कम उपलब्ध करून द्यावी."- संजय लड्डा, अडत व्यापारी, मानवत."रिझर्व्ह बँकेकडून रोख रकमेचा पुरवठा होत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्राहकांना त्रास होऊ नये यासाठी बँकेकडून शक्य तेवढ्या प्रमाणात रोख रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येत आहे."- नितेश कुमार, व्यवस्थापक,स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मानवत.