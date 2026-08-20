Manwat Accident: विरुद्ध दिशेने आलेल्या स्विफ्ट डिझायरची दुचाकीला जोरदार धडक; यशवंत मुळे ठार, भगवान निर्वळ गंभीर जखमी

सत्यशील धबडगेमानवत : शहाराजवळी अंधारवड मारोती मंदिराच्या प्रवेशद्वारा जवळ मानवत परभणी रस्त्यावर स्विफ्ट कार आणि दुचाकीचा समोरासमोर अपघात झाल्याची घटना 20 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2:45 वाजता घडली. या अपघातात दुचाकी वरील एका जणांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या अपघातात कार विरुद्ध दिशेने आल्याने अपघात झाल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी दिली..राष्ट्रीय महामार्ग 61 मानवत परभणी रस्त्यावरून एम एच 14 के क्यु 2996 ही स्विफ्ट डिझायर कार परभणी कडून मानवत कडे येत होती. तर मानवत तालुक्यातील रूढी येथील भगवान नाना निर्वळ आणि यशवंत मुळे हे आपल्या दुचाकी एम एच 22 एल 2565 वरून आपल्या गावी रुढीकडे जात होते. दुचाकी अंधारवड मारुती मंदिराच्या प्रवेशद्वारा जवळ राष्ट्रीय महामार्गावर आली असता समोरून येणाऱ्या स्विफ्ट डिझायर कारणे विरुद्ध दिशेने येत दुचाकीला जोराची धडक दिली या अपघातात भगवान नाना निर्वळ (वय 60) आणि यशवंत मुळे वय (43) हे दोघे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने परभणी येथे खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. .डॉक्टरांनी दोघांना तपासले असता दोघांपैकी यशवंत मुळे यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस हवालदार दीपक बेंडे चालक अविनाश डंबाळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या दुर्दैवी घटनेमुळे रुढी गावावर शोक कळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.