Parbhani News: सिग्नलमध्ये बिघाड करून दरोडा; रेल्वेतील प्रवाशांचे दागिने हिसकावून पलायन; मानवत येथील घटना

मानवत: मानवत रोड येथील सिग्नल यंत्रणेत फेरफार बिघाड करून चोरट्यांनी काकिनाडा साईनगर एक्स्प्रेस थांबवून महिला प्रवाशांचे दागिने लुटले. अंधाराचा फायदा घेत चोरटे पसार झाले. किती महिलांचे किती किमतीचे दागिने लंपास झाले, याबाबत रेल्वे पोलिस माहिती घेत असून सध्या दोन महिलांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार काकिनाडा साईनगर एक्स्प्रेस (क्रमांक १७२०६) बुधवारी (ता. १५) मध्यरात्री परभणीहून जालन्याकडे निघाली होती. मानवत रोड स्थानकात या रेल्वेला थांबा नाही. चोरट्यांनी मानवत रोड येथील यंत्रणेत बिघाड केला..लाल सिग्नल दिसल्यामुळे ही रेल्वे मानवत रोड स्थानकात थांबली. गाडी थांबतात चोरट्यांनी सर्वसाधारण व 'एस-चार' या डब्यामधील महिला प्रवाशांचे दागिने लुटले..रेल्वे सुरक्षा बलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी अंधाराचा फायदा घेत चोरटे पसार झाले. सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याचे कळताच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व यंत्रणा दुरुस्त केली. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे रेल्वे ४० मिनिटे मानवत रोड स्थानकात थांबलेली होती..रेल्वे सुरक्षा बलाचे उपनिरीक्षक दिलीप कांबळे व सहायक निरीक्षक शैलेश जोगदंड यांनी गुरुवारी (ता. १६) घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. श्वान पथकालाही पाचरण केले. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात मानवत रोड स्थानक परिसरात अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. येथे कायमस्वरूपी रेल्वे पोलिस बल चौकी सुरू करण्याची मागणी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीने अनेकदा करण्यात आली, परंतु रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले..असा केला तांत्रिक बिघाड काकिनाडा साईनगर एक्स्प्रेसला मानवत रोड स्थानकात थांबा नसल्यामुळे दरोडेखोरांनी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड करण्याचा कट रचला. सिग्नल यंत्रणेत दोन भाग असतात. त्यापैकी 'सिग्नल युनिट एस-१'मधील केबल चोरट्यांनी कापली. त्यामुळे केवळ रेड सिग्नल सुरू राहिला. परिणामी काकिनाडा एक्स्प्रेस चालकाला रेल्वे थांबवावी लागली.