Manwath Crime : सोशल मीडियावरील छायाचित्राच्या प्रसाराने अल्पवयीन मुलीने संपविले जीवन; मानवतमध्ये गुन्हा दाखल

मानवत - सोशल मीडियावरील छायाचित्राचा गैरवापर करून ते प्रसारित केल्याने मानसिक धक्का बसलेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जीवन संपविल्याची घटना मानवत शहरातील धनगर गल्ली परिसरात घडली. याप्रकरणी मुलीच्या भावाच्या फिर्यादीवरून एका तरुणाविरुद्ध मानवत पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नंदिनी जयसिंग लेंगुळे (वय-१६) असे मृत मुलीचे नाव आहे. याप्रकरणी तिचा भाऊ अमोल लेंगुळे यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, आरोपी पवन मुंजाजी माने याने नंदिनीला सोशल मीडियावरून संपर्क साधत, ‘तू मला खूप आवडतेस, तू माझ्याशी बोलत जा,’ असे सांगितल्याचे नमूद आहे. तसेच तिचे छायाचित्र तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या सोशल मीडिया खात्याच्या स्टेटसवर प्रसारित केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..या प्रकारामुळे नंदिनीला मानसिक धक्का बसला. तसेच कुटुंबाची बदनामी होईल या भीतीतून ती मानसिक तणावात होती. या मानसिक त्रासातून तिने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. आरोपीने तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करत मानवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी ता. ३० सप्टेंबर रोजी रात्री मानवत पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बिक्कड करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.