मराठवाडा

Manwath Crime : सोशल मीडियावरील छायाचित्राच्या प्रसाराने अल्पवयीन मुलीने संपविले जीवन; मानवतमध्ये गुन्हा दाखल

सोशल मीडियावरील छायाचित्राचा गैरवापर करून ते प्रसारित केल्याने मानसिक धक्का बसलेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जीवन संपविल्याची घटना घडली.
Crime

Crime

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प्रसाद जोशी
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मानवत - सोशल मीडियावरील छायाचित्राचा गैरवापर करून ते प्रसारित केल्याने मानसिक धक्का बसलेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जीवन संपविल्याची घटना मानवत शहरातील धनगर गल्ली परिसरात घडली. याप्रकरणी मुलीच्या भावाच्या फिर्यादीवरून एका तरुणाविरुद्ध मानवत पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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