मराठवाडा

Manwat News : मानवत नगर परिषदेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा ७ व्या दिवशीही कामबंद लढा कायम; तोडगा न निघाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

मानवत नगर परिषदेच्या स्वच्छता विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाचा आज ७ वा दिवस आहे.
Manwat Municipal Council employees submitting a memorandum to District Collector Sanjay Chavan

Manwat Municipal Council employees submitting a memorandum to District Collector Sanjay Chavan

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सकाळ वृत्तसेवा
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- ​सत्यशील धबडगे

मानवत - मानवत नगर परिषदेच्या स्वच्छता विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाचा आज ७ वा दिवस आहे. स्थानिक पातळीवर वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक तोडगा निघत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांच्या लालबावटा संघटनेच्याच्या वतीने 2 सप्टेंबर रोजी परभणीचे जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण यांच्याकडे दाद मागण्यात आली आहे.

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