Manwat News : मानवत नगर परिषदेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा ७ व्या दिवशीही कामबंद लढा कायम; तोडगा न निघाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

- सत्यशील धबडगेमानवत - मानवत नगर परिषदेच्या स्वच्छता विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाचा आज ७ वा दिवस आहे. स्थानिक पातळीवर वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक तोडगा निघत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांच्या लालबावटा संघटनेच्याच्या वतीने 2 सप्टेंबर रोजी परभणीचे जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण यांच्याकडे दाद मागण्यात आली आहे..कर्मचाऱ्यांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी नगर परिषद मानवत प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते. परंतु, ठरलेल्या वेळेत मागण्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे सफाई कामगारांनी २७ ऑगस्ट २०२६ पासून तीव्र कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. सलग सात दिवस आंदोलन सुरू राहिल्याने शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सफाई कामगारांच्या प्रमुख मागण्या १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर कालबद्ध पदोन्नती देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली खास रजा त्याच महिन्यात मंजूर करून नियमानुकूल करण्यात यावी..डीसीपीसी खात्याची माहिती -कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करण्यात आलेली १०% रक्कम आणि शासनाचा १४% हिस्सा या डीसीपीसी रकमेची सविस्तर माहिती सफाई कामगारांना मिळावी. स्थानिक स्तरावर तोडगा निघत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करून मानवत नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना त्वरित आदेश द्यावेत. आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या निकाली काढाव्यात, अशी मागणी युनियनने निवेदनाद्वारे केली आहे..या निवेदनावर कॉ. ॲड. माधुरी क्षीरसागर, कॉ. लिबाजी कचरे पाटील, कॉ. बाबुभाई, कॉ. बाळासाहेब आव्हाड यांच्यासह कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष कार्तिक मजमुने, उपाध्यक्ष संजय दवणे, सचिव रवि धबडगे, कॅशियर आकाश धापसे आणि सेक्रेटरी सागर गाडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.