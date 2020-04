खरेदीच्या कारणावरून अनेकजण घराबाहेर

मुक्रमाबाद, (ता.मुखेड, जि. नांदेड) ः नांदेड येथे कोरोनाचा एक रुग्ण आढळल्यामुळे जिल्ह्यातील यंत्रणा पुरती हादरली असून रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ नये यासाठी प्रशासन कामाला लागले असून नागरिकांनी अति महत्त्वाच्या कामाशिवाय बाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात येत असतानाही मुक्रमाबाद येथील नागरिकांना मात्र या परिस्थितीचे थोडेही गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या काळातही येथील नागरिक तोंडावर मास्क न घालता व सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम धाब्यावर बसऊन बिनधास्त रस्त्यावर फिरताना दिसत असून अशा नागरिकांना समजाऊन सांगण्यातच येथील पोलिस प्रशासनाचा दिवस जात असल्यामुळे नागरिक मस्त, तर पोलिस प्रशासन त्रस्त, अशीच गत झालेली आहे. हेही वाचा - टंचाईची कामे वेळेत पूर्ण करा....कोण म्हणाले ते वाचा महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाची झोप उडाली असून लॉकडाउन व संचारबंदीत नागरिकांनी घराच्या बाहेर न पडण्याबद्दल वारंवार विनंती व आवाहन करूनही नागरिक नियम मोडीत काढत औषधी, किराणा, भाजी, पाला, दूध यासह इतर जीवनाश्यक वस्तूंची खरेदी, वैद्यकीय उपचारासाठी, नागरिक चारचाकी, दुचाकी व पायी बिनधास्तपणे मुक्रमाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी करीत आहेत. कार्यकर्त्यांचा फोन पोलिस प्रशासनाला

तर या नागरिकांच्या तोंडावर मास्क घातले जात नाही. सोशल डिस्टन्सिंगचे कुठेच काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. नागरिक शहरासह परिसरातील गावामध्ये बिनधास्त फिरत असल्यामुळे कोरोनाचा अधिक धोका बळावला असून मोकाट फिरणाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असून पोलिस प्रशासन अशा लोकांवर कारवाईचा बडगा उपसला असताना मात्र शहर व परिसरातील राजकीय पुढाऱ्यांचा व कार्यकर्त्यांचा फोन पोलिस प्रशासनाला जात असल्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणला जात आहे. शासनाने घालून दिलेले नियम पायदळी

मुक्रमाबाद येथील शुक्रवारचा आठवडे बाजार पुढील आदेश येईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आला असतानाही परिसरातून शहरात नागरिकांचे टोळकेच्या टोळके दाखल झाले हाते. ६० वर्षांचे श्रावण बाळ, जनधन खात्यात जमा झालेले पैसे उचलण्यासाठी बँकेत, तर किराणा, औषधी दुकानांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असूनही गर्दी पाहाता शासनाने घालून दिलेले सर्व नियम पायदळी तुडवत आहेत.

Web Title: Many are out of the house for shopping reasons, nanded news