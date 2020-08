रेणुकाच्या मदतीला सरसावले अनेकांचे हात

जळकोट (लातूर) : येथील रेणुका दिलीप गुंडरे हिचे बालपणी वडिल तर दहावीच्या निकालाच्या आदल्या दिवशी आईचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यामुळे संकटात सापडलेल्या व दहावीत ९३.२० टक्के गुण मिळवलेल्या चिमुकलीची 'आई...मी पास झाले ग... निकाल कोणाला सांगू? अशी ह्रदयद्रावक कहाणी दै.सकाळने मांडल्यानंतर मदतीचा ओघ सुरु झाला असून माणूसकीचे दर्शन घडत आहे. शंभर, दोनशे रुपयापासून पंचवीस हजार रूपयापर्यत ही मदत केली जात आहे. त्यामुळे रेणुकाच्यावतीने सरपंच, ग्रामस्थ आभार व्यक्त करत आहेत. महावितरण कर्मचाऱ्यांकडून मदतीचा हात महावितरण कंपनी सर्व कर्मचाऱ्यांच्यावतीने मदत करण्यात आली. यावेळी शिरुर ताजबंद येथील उपविभागीय अभियंता शिवशंकर सावळे यांनी रेणुकाचे सांत्वन करत १२ हजार १०० रूपयाची ही मदत त्यांनी रेणुकाकडे सुपूर्द केली. कर्मचाऱ्यांनी हा मदतीचा हात दिला. यावेळी सरपंच माधव भुरे, उपविभागीय अभियंता शिवशंकर सावळे, कनिष्ठ अभियंता विजयकुमार शेरेकर, एस.एस.बेरूळे, दयानंद घटकार, अशोक ढवळे, नामदेव डोंगरगावे, एस.एस.यादव, एस.एस. नागरगोजे, साईनाथ बोइनवाड, शरीफ शेख(होकर्णा), नितिन बिलापट्टे, सतिश मुसळे, चंद्रकांत कोतवाड आदि उपस्थित होते. डाॅ.भुरे यांच्याकडून रेणुकाला एक लाखाची मदत... आई वडिलांचे छत्र हरवलेल्या कु. रेणुका दिलीप गुंडरे हिला डाॅ.नामदेवराव भुरे यांनी एक लाख रुपयांची मदत दिली आहे. डाॅ.भुरे हे मुळचे होकर्णा येथील रहिवाशी असून त्यांचे नांदेड येथे अंकुर हाॅस्पिटल आहे. कुटुंबियाच्यावतीने आपल्या गावातील अडचणीत सापडलेल्या कु.रेणुकाला ही मदत दिली आहे. यावेळी नांदेडचे डाॅ.नामदेवराव भुरे, डाॅ.सुचिता भुरे,लक्ष्मीबाई भुरे, व्यंकटराव भुरे, माधव भुरे, उत्तम भुरे, प्रा. दिगंबर शेकापुरे, सरपंच माधव भुरे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. जिल्हा परिषद शाळेकडून मदत... होकर्णा (ता.जळकोट) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक बांधवाकडून ३१ हजार ५०० रुपयांची मदत केली . संपादन - सुस्मिता वडतिले

