Maratha Reservation : देगलुरातील गावा-गावात मराठा बांधवाचे गावाच्या प्रवेशद्वारावरच झाले जल्लोषात स्वागत

देगलूर - मराठा आरक्षण प्रकरणी संघर्ष होता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनास यश येताच बुधवारी ता. ३ रोजी गावा-गावात जल्लोष साजरा केला. एक आठवड्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यास गेलेले देगलूरातील प्रत्येक गाव खेड्यातील मराठा समाज बांधव बुधवारी ता. ३ रोजी गावाच्या वेशीवर येताच मोठ्या उत्साहात त्यांचे ढोल, ताशाच्या गजरात स्वागत करून मिरवणूक काढण्यात आली. महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवत समाजबांधवांचे औक्षण ही केले..गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाजाला ओबीसीतुन आरक्षण मिळावे यासाठी आरक्षणाचा लढा मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र केला होता. ते ता. २९ सप्टेंबर पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरु केल्याने राज्यातील लाखो मराठ्यांचे वादळ मुंबईत धडकल्याने राजधानी मुंबई अक्षरशा ठप्प झाली होती..उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी अखेर शासनाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे यांनी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते लिंबू-पाणी घेऊन सायंकाळी उपोषण सोडले. त्याचवेळी त्यांनी समाज बांधवांना आपापल्या गावी जाण्याचे आदेशही दिले होते..रात्री मुंबईहून परत निघालेले मराठा बांधव यांनी बुधवारी ता. ३ रोजी सकाळीच गावा-गावात त्यांचा जथा दाखल होताच समाज बांधवांनी त्यांची वाजत गाजत ढोल ताशाच्या गजरात फुलांची, गुलालाची उधळण करीत स्वागत करून मिरवणूक काढली. यावेळी महिलांनी उपोषणासाठी गेलेल्या समाज बांधवांचे औक्षण ही केले..एक प्रकारे गाव खेड्यात मंगळवारी बुधवारी मराठी मराठा समाज बांधवांनी दिवाळी साजरी करून आरक्षणाचा हा विजयोतसव साजरा केला. आम्ही चार ते पाच दिवस मुंबईत होतो. परंतु आम्हाला कशाचीही कमतरता समाज बांधवांनी जाणवु दिली नसल्याची प्रतिक्रिया लिंगनकेरूरचे उपसरपंच माधव पाटील जाधव यांनी दिली..