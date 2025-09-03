मराठवाडा

Maratha Reservation : देगलुरातील गावा-गावात मराठा बांधवाचे गावाच्या प्रवेशद्वारावरच झाले जल्लोषात स्वागत

मराठा आरक्षण प्रकरणी संघर्ष होता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनास यश येताच बुधवारी ता. ३ रोजी गावा-गावात जल्लोष साजरा केला.
देगलूर - मराठा आरक्षण प्रकरणी संघर्ष होता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनास यश येताच बुधवारी ता. ३ रोजी गावा-गावात जल्लोष साजरा केला. एक आठवड्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यास गेलेले देगलूरातील प्रत्येक गाव खेड्यातील मराठा समाज बांधव बुधवारी ता. ३ रोजी गावाच्या वेशीवर येताच मोठ्या उत्साहात त्यांचे ढोल, ताशाच्या गजरात स्वागत करून मिरवणूक काढण्यात आली. महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवत समाजबांधवांचे औक्षण ही केले.

