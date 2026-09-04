मराठवाडा

Maratha Reservation : २२ गावांतील मराठा बांधवांचा महामार्गावर रास्ता रोको

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी टापरगाव येथे २२ गावांतील मराठा बांधवांनी एकत्र येत धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.
rasta roko in tapargaon for maratha reservation

rasta roko in tapargaon for maratha reservation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी तालुक्यातील टापरगाव येथे शुक्रवारी (ता. ४) २२ गावांतील मराठा बांधवांनी एकत्र येत धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलकांनी महामार्गावर ठिय्या दिल्याने दोन्ही बाजूंची वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

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