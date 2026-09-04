Aditya Thackeray: मराठा आरक्षणावरून आदित्य ठाकरे आक्रमक; ‘दुसऱ्याचे अधिकार न घेता हक्काचे आरक्षण द्या’

छत्रपती संंभाजीनगर: ‘‘राज्य सरकार प्रत्येक प्रश्नावर केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. त्यामुळे मराठा, ओबीसी समाज तसेच विद्यार्थ्यांसह ‘जेन झी’ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. सर्वत्र असंतोष आहे, जनतेची फसवणूक करणारे सरकार राज्य पुढे कसे नेणार?’ असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज केला. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.पत्रकार परिषदेत ठाकरे म्हणाले, ‘‘आगामी काळात कोणत्याही निवडणुका नाहीत, त्यामुळे राजकारण बस्स झाले. विकासावर चर्चा करून राज्याला पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घेण्याची ही वेळ आहे. असे असताना फक्त भावनिक मुद्द्यांवर चर्चा होते. ‘वंदे मातरम्’ ची किती कडवे गायली पाहिजेत? हा विषय वादाचा ठरतो. .सरकार केवळ वेळ मारून नेण्याच्या भूमिकेत असून, सर्वच घटकांना फक्त आश्वासने दिली जातात. महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्षे कोरोना संसर्गामुळे वाया गेली. त्यानंतर सरकार पाडले. पण, आम्ही सुरू केलेल्या विकासाच्या कामांचे काय झाले? याची जबाबादारी विरोधी पक्ष म्हणून आमची आहे. पक्षात एकटा राहिलो, तरी सरकारला जाब विचारणार’’, असे ठाकरे म्हणाले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.मराठा समाजाला केवळ आश्वासनेआश्वासने देऊन मराठा समाजाला फसविल्याचे आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. दुसऱ्याचे अधिकार न घेता मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे मत आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.