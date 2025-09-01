मराठवाडा

Maratha Reservation : मारोतीच्या मंदिरासमोर बाजरी,ज्वारी भाक-या अन् चटणी व लोणचं आणा हो..! गेवराईतून मायेची शिदोरी मुंबईला रवाना

Mumbai Protest : गेवराईतील महिला आणि युवक मुंबईतील मराठा आंदोलनाला मायेची शिदोरी पाठवून मोठा हातभार लावत आहेत.
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : आज सायंकाळी पाच वाजता ज्वारी,बाजरीच्या भाकरी,चटणी, ठेचा अन् लोणचं मारोतीच्या मंदिरासमोर जमा करा हो--! दंवडीचे स्वर कानी पडताच गेवराईच्या ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील पेटतात चुली,भाकरी तयार झाल्यावर जमा करून रोज रात्री मिळेल त्या वाहनातून जेवण (मायेची शिदोरी)मुंबईला युवक पोहोच करत आहे.यात प्रामुख्याने महिला अन् युवक पुढाकार घेत आहेत.

