Manoj Jarange: सरकारच्या GR ला विरोध करणारे मराठे कोण? मनोज जरांगेंनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, मनोज जरांगे यांनी सरकारने जारी केलेल्या GR (शासकीय निर्णय) चे स्वागत केले आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच, या लढ्यात सहभागी झालेल्या सर्व गोरगरीब मराठ्यांचे आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे आभार मानले. मात्र, काही राजकीय नेत्यांवर आणि विरोधकांवर त्यांनी जोरदार टीका केली आहे..मराठा समाजाचा ऐतिहासिक विजयमनोज जरांगे यांनी सांगितले की, "मराठा समाजाने अनेक शतकांपासून लढलेल्या या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. सरकारने जारी केलेल्या तिन्ही GR चे श्रेय समाजाला जाते. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही." त्यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींचा आधार घेत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या GR चे समर्थन केले. "हा निर्णय समाजाच्या हिताचा आहे. ज्यांच्याकडे जमीन नाही, पण बटाईने शेती केली आहे, त्यांना हमीपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल," असेही ते म्हणाले..विरोधकांवर सडेतोड टीकाजरांगे यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. विशेषतः विनोद पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्यावर त्यांनी निशाणा साधला. "काही लोकांना मराठा समाजाचे यश पचत नाही. भुजबळ यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला, याचा अर्थच मराठे आरक्षणात गेले आहेत," असे जरांगे म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, "काही लोक समाजाचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मराठा समाजाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये. 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या, तरीही हे लोक खोटे बोलतात."आपल्या विरोधात आपलेच लोक खोटं बोलतात जीआर खोटा आहे, असं देखील जरांगे म्हणाले..यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा.विरोधकांचे दुकान बंदविनोद पाटील यांनी GR ला "साधा कागद" म्हणत टीका केली होती. यावर जरांगे यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले, "मराठवाड्यातील सर्व मराठे ओबीसीत जाणार. मागच्या-पुढच्या दाराने नाही, तर छाती ठोकून सांगतो, हा विजय मराठ्यांचा आहे." त्यांनी समाजाला एकजुटीने राहण्याचे आणि विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन केले.मनोज जरांगे म्हणाले, काहींच्या पोटात दुखतं त्यांना राजकारण करायचं होतं. हे लोक कधीच आपल्या बाजूने बोललेले नाहीत. विनोद पाटील यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले, त्याला जाऊ द्या तिकडे तो माहीत आहे मला काय आहे ते....4-2 अभ्यासकांचे डोके खराब झालेमराठे नियमात आहेत. मिशा पिळून नाही छाती ठोकून सांगतो. मराठवाड्यातील सर्व मराठे ओबीसीत जाणार. मागच्या आणि पुढच्या दाराने नाही. आगे आगे देखो होता है क्या? मराठ्यांची मान खाली जाईल असं कुणीही वागलेले नाही. निर्भीड राहा... सगे सोयऱ्याच्या अध्यादेशावर अभ्यास सुरू झाला आहे. सगे सोयरे अंमलबजावणी पाहिजे अशी मागणी मी केली आहे. फालतू 4-2 अभ्यासकांचे डोके खराब झाले आहे. मी सगे सोयरे पण सोडणार नाही. मराठा कुणबी एकच आहे हे पण सोडणार नाही. कितीही याचिका दाखल केल्या तरी चॅलेंज होणार नाही. सरकारी नोंदी असतील सरकारी दस्तावेज धुडकावून लावता येत नाही. दस्तावेज नाकारता येत नाही. मराठ्यांनी आता जास्त आनंदात राहावे. समाजाचे वाटोळे करणाऱ्यांना लोटावे लागणार. बिगर पाण्याची टाकून पिणाऱ्यावर समाजाने विश्वास ठेवू नये, असे जरांगे म्हणाले..शिंदे समितीचे योगदानशिंदे समितीने हैदराबाद गॅझेटचा अहवाल तयार करून सरकारवर GR काढण्यासाठी दबाव आणला. "जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 1 लाख 23 हजार कुणबी नोंदी सापडल्या. विरोधकांचे तोंड बंद झाले," असे जरांगे यांनी ठणकावले. त्यांनी सरकारला GR मधील त्रुटी सुधारण्यासाठी तयार असल्याचे आश्वासन दिल्याचेही सांगितले. "काही शब्दांची कमतरता असेल, तर ती सुधारली जाईल. वकील आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हा GR हातात घेतला आहे," असे ते म्हणाले.सगे-सोयरे अध्यादेशाची मागणीजरांगे यांनी सगे-सोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुन्हा केली. "मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. कितीही याचिका दाखल झाल्या, तरी सरकारी दस्तऐवजांना नाकारता येणार नाही. मराठ्यांनी आनंदात राहावे आणि वाटोळे करणाऱ्यांना लोटावे," असे आवाहन त्यांनी केले.मराठा समाजाला आवाहन"मराठा बांधवांनी किड्या-मकोड्यांचे ऐकू नये. आपले काही लोक शत्रूच्या टोळीत आहेत. पण समाजाने एकजुटीने या लढ्याला पुढे न्यावे," असे जरांगे म्हणाले. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आणि समाजाला निर्भीड राहण्याचे आवाहन केले..Manoj Jarange-Patil: राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम: मनोज जरांगे-पाटील; सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंकडे.