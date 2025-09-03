मराठवाडा

Manoj Jarange: सरकारच्या GR ला विरोध करणारे मराठे कोण? मनोज जरांगेंनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं

Manoj Jarange Stand on Maratha Reservation and GR Success | मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या GR चे स्वागत केले, विरोधकांवर टीका करत मराठ्यांचा विजय साजरा केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, मनोज जरांगे यांनी सरकारने जारी केलेल्या GR (शासकीय निर्णय) चे स्वागत केले आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच, या लढ्यात सहभागी झालेल्या सर्व गोरगरीब मराठ्यांचे आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे आभार मानले. मात्र, काही राजकीय नेत्यांवर आणि विरोधकांवर त्यांनी जोरदार टीका केली आहे.

