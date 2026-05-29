Manoj Jarange: तोडगा नाहीच! मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम; शिष्टमंडळ रात्रीतून मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार

Maratha Reservatioinवडिगोद्रीः मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला बसू नये, यासाठी अंतरवाली सराटीत सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. मात्र या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाल नाही. समीती रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी बसून चर्चा करणार आहे. जर प्रलंबित मागण्यांची अमंलबजावणी सरकार करणार असेल, तसे लेखी आश्वासन, आदेश सरकारकडून आले तर सकाळी उपोषणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, सध्या मी उपोषण बाबत ठाम आहे.. असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..शुक्रवार ता.29 रोजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड या शासनाच्या शिष्टमंडळ यांनी जरांगे यांची आंतरवली सराटी येथे भेट घेऊन प्रलंबित मागणी बाबत चर्चा केली. या वेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, प्रमाणपत्र थांबवण्याचे वरून आदेश नाहीत, आमदारांनी आपल्या भागात आढावा घेण्यासाठी लक्ष द्यावे तसे आदेश देण्यात आले आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप झाले नाहीत.. त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, शिंदे समिती स्थापन केल्यापासून मराठवाड्यात 3 लाख 251 प्रमाणपत्र वाटप केले तर राज्यात 12 लाख 96 हजार प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचं विखेंनी सांगितलं. .शिंदे समिती आल्यापासून किती नोंदी सापडलेल्या आहेत? असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर बोलतांना विखे पाटील म्हणाले की, 58 लाख नोंदी सापडलेल्या आहेत, 35 ते 40 लाख दाखल्याचे वाटप झाले आहे, सातारा गॅझेटचा अभ्यास पूर्ण झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यामध्ये काही जणांना आधीच प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. आधीच म्हणजे कधी प्रमाणपत्र मिळाले असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला होता..हैदराबाद गॅझेटचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.. न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण झाली आहे असे विखे पाटील यांनी सांगितले. एस.ओ.पी.मुळे लवकर प्रमाणपत्र देण्यात येतील, असं आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिलं. मात्र सरकारच्या या कामावर समाधानी नाही, मी उपोषण करणारच अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली. ते म्हणाले, आम्ही दहा महिन्यांचा वेळ दिला होता.. आता वेळ देणार नाही. प्रलंबित मागण्यांसाठी मी उद्यापासून भर उन्हात बसून आमरण उपोषण करणार आहे. .दरम्यान, समिती मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना रात्री बोलणार आहे.. यात समाधानकारक मार्ग निघाला, प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी सरकारचे केली तर कदाचित मनोज जरांगे उपोषणाला बसणार नाहीत.. सध्या तरी मनोज जरांगे पाटील आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत..