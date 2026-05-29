मराठवाडा

Manoj Jarange: तोडगा नाहीच! मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम; शिष्टमंडळ रात्रीतून मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार

Antarwali Sarati Meeting Latest Maharashtra News Marathi: मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. यात समाधानकारक मार्ग निघाला, प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी सरकारने केली तर कदाचित मनोज जरांगे उपोषणाला बसणार नाहीत.
Maratha Reservation Updates

दिलीप दखने
वडिगोद्रीः मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला बसू नये, यासाठी अंतरवाली सराटीत सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. मात्र या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाल नाही. समीती रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी बसून चर्चा करणार आहे. जर प्रलंबित मागण्यांची अमंलबजावणी सरकार करणार असेल, तसे लेखी आश्वासन, आदेश सरकारकडून आले तर सकाळी उपोषणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, सध्या मी उपोषण बाबत ठाम आहे.. असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

