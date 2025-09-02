मराठवाडा

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या विजयात गेवराईत जल्लोष, मनोज जरांगे यांच्या संघर्षाला यश

Gevrai Celebrates : गेवराईत मराठा आरक्षणासाठी मिळालेल्या यशामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात गुलाल, फटाके आणि घोषणांनी वातावरण जल्लोषमय झाले.
Maratha Reservation
Maratha ReservationSakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला ऐतिहासिक यश मिळाल्यानंतर गेवराईत जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जी.आर. जाहीर केल्याच्या आनंदात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मोठ्या उत्साहात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

maratha grant karnatak
Manoj Jarange leadership
Maratha reservation protest
Celebration in Deglur

