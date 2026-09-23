Phulambri News : मराठा क्रांती मोर्चाचा तहसीलवर मोर्चा..! अमोल खुणे व अजय बारस्कर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

फुलंब्री - मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रिय असलेले फुलंब्री तालुक्याचे भूमिपुत्र किशोर बलांडे यांच्या समर्थनार्थ मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. बलांडे यांच्याबाबत सोशल मीडिया व विविध माध्यमांतून करण्यात आलेल्या वक्तव्यांची चौकशी करून अमोल खुणे व अजय बारस्कर यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मोर्चामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती ते तहसील कार्यालय असा एक किलोमीटर पर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये शेकडो समाजबांधव सहभागी झाले होते. .किशोर बलांडे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी होत असून, समाजाच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी सामाजिक पातळीवर काम केले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांच्या विरोधात विविध आरोप व वक्तव्ये करण्यात येत असल्याचा दावा मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केला..या पार्श्वभूमीवर मोर्चेकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले. बलांडे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता तपासावी, संबंधित वक्तव्यांचे व्हिडिओ, सोशल मीडिया पोस्ट व अन्य उपलब्ध पुरावे तपासावेत, अशी मागणी करण्यात आली.आरोप जाणीवपूर्वक खोटे, दिशाभूल करणारे किंवा बदनामीच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास अमोल खुणे व अजय बारस्कर यांच्याविरुद्ध लागू कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा लाखो समाजबांधवांच्या भावनांशी संबंधित आहे..त्यामुळे या विषयावर वक्तव्य करताना जबाबदारीने व कायद्याच्या चौकटीत राहणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी होऊ नये तसेच समाजात गैरसमज व तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली..मोर्चादरम्यान जिल्हा बँकेचे संचालक अनिल बोरसे, नंदू मोटे, योगेश पाथ्रीकर, अंबादास गायके, योगेश जाधव, रामेश्वर गाडेकर, सोमनाथ करपे, बाबुराव डकले, योगेश शिरसाठ, शिवाजी खरात, अजित भोपळे, गजानन इधाटे, अजहर सय्यद, विलास वाहटूळे, साईनाथ इधाटे, अंकुश ताठे, शुभम जगताप, निलेश बलांडे, सोमनाथ इधाटे, सोमनाथ सोनवणे, यांच्यासह आदीं मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.