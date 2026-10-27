Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी १८ वर्षीय सिद्धार्थने जीवन संपवले; जरांगे पाटील कुटुंबीयांच्या भेटीला

किल्लेधारूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या धारूर येथील सिद्धार्थ फुलचंद गायकवाड (वय १८) याच्या कुटुंबीयांची मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी (ता. २७) भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सिद्धार्थच्या आई-वडिलांचे सांत्वन करून कुटुंबीयांशी संवाद साधला. अवघ्या १८ वर्षांच्या सिद्धार्थच्या मृत्यूने धारूर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी गायकवाड कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला..\rसिद्धार्थच्या मृत्यूने गायकवाड कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, मुलाच्या जाण्याने आई-वडिलांवर ओढवलेला प्रसंग अत्यंत वेदनादायी आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेने परिसरातील नागरिकांमध्येही हळहळ व्यक्त होत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांच्या दुःखात सहभागी होत आई-वडिलांचे सांत्वन केले. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला..तरुण वयात सिद्धार्थचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांवर मोठे संकट ओढवले आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धार्थच्या मृत्यूची घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. एका तरुणाचा अशा प्रकारे मृत्यू होणे ही समाजासाठी चिंतेची बाब असून, या घटनेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि सिद्धार्थच्या कुटुंबीयांचे दुःख पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.