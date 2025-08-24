Maratha Reservation Protest: मुंबईला ६८ गावांतून जाणार १७०० वाहने; सकल मराठा समाजाची आढावा बैठक

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी जालना तालुक्यातील सकल मराठा समाजाची आढावा बैठक शनिवारी (ता. २३) मातोश्री लॉन्स येथे पार पडली. दरम्यान, या आंदोलनासाठी शहरासह तालुक्यातील किमान एक हजार ७०० वाहने आणि हजारो मराठा समाजबांधव मुंबईला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..मनोज जरांगे हे २९ ऑगस्टला मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत. त्यासाठी ते अंतरवाली सराटी (ता. २७) येथून निघणार आहे. दरम्यान, या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मराठा समाज आंदोलक आणि समन्वयक समर्थकांकडून जिल्हाभरात बैठका घेण्यात येत आहेत. .दरम्यान, शनिवारी (ता. २३) जालना तालुक्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात ६८ गावांतील शेकडो समाजबांधव उपस्थित होते..नियोजन झाले पूर्णजालना शहर आणि तालुक्यातील आंदोलक समन्वयक आणि समाजबांधवांनी मुंबईला जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यासाठी प्रत्येक गावपातळीवर मराठा सेवकांकडून नियोजन करण्यात आले आहे. .Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाला मिळणार डबल गिफ्ट, जुलै-ऑगस्टचा हप्ता एकत्र मिळणार?.एक घर एक वाहन मुंबई आंदोलनासाठी तयार होईल, असे नियोजन केल्याचे समन्वयकांनी सांगितले. २७ ऑगस्ट रोजी तालुक्यातील एक हजार ७०० वाहने असणार आहेत. २७ तारखेला सकाळी दहापर्यंत ही वाहने अंतरवाली सराटी येथे पोचणार आहेत. गावागावांतून वाहने काढताना कुठेही गालबोट लागणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.