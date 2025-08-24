मराठवाडा

Maratha Reservation Protest: मुंबईला ६८ गावांतून जाणार १७०० वाहने; सकल मराठा समाजाची आढावा बैठक

Manoj Jarange: जालना तालुक्यातील आढावा बैठकीत ठरविण्यात आले की, किमान १७०० वाहने आणि हजारो मराठा समाजबांधव मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन २९ ऑगस्टपासून मुंबईत होणार असून राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहे.
Updated on

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी जालना तालुक्यातील सकल मराठा समाजाची आढावा बैठक शनिवारी (ता. २३) मातोश्री लॉन्स येथे पार पडली. दरम्यान, या आंदोलनासाठी शहरासह तालुक्यातील किमान एक हजार ७०० वाहने आणि हजारो मराठा समाजबांधव मुंबईला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

