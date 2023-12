maratha reservation youth write on his leg and hand end his life jintur 3rd sacrifice sakal

मराठवाडा Maratha Reservation : हातापायावर लिहून ठेवत तरुणाने जीवन संपवले; जिंतूर तालुक्यात मराठा आरक्षणाचा तिसरा बळी मराठा आरक्षण डिसेंबर २४' असे हातापायावर , नोंदवून विषारी औषध प्राशन करून स्वत:ची जीवनयात्रा संपवली.