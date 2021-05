हिंगोलीत मराठा शिवसैनिक सेना रस्त्यावर; ठाकरे, पवार आणि चव्हाण यांच्या निषेधार्थ जोडेमारो आंदोलन

हिंगोली : येथे मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात (Maratha reservation) योग्य भुमीका मांडली नसल्याचा आरोप करत मराठा शिवसैनिक सेनेच्या वतीने शनिवारी (ता. १५) सकाळी अकरा वाजता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, (Uddhav thakray, sharad pawar and Ashok chavan) मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या प्रतिमेला जोडेमारो आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. (Maratha Shiv Sainik Sena on the road in Hingoli; Jodemaro agitation against Thackeray, Pawar and Chavan)

येथील महात्मा गांधी चौकात झालेल्या या आंदोलनात मराठा शिवसैनिक सेनेचे संस्थापक विनायक भिसे पाटील यांच्यासह पप्पू चव्हाण, पिंटू जाधव, संदीप डांगे, प्रा. बळीराम कल्याणकर, प्रा. विठ्ठल अंभोरे, अॅड. रमेश शिंदे, मधुकर ढवळे, असीफ पठाण, राजू पाटील, शुभम राजे, विश्वंभर पटवेकर, सोनू डांगे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार , मराठा मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सर्वाजनीक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुतळ्याला जोडेमारो आंदोलन करून शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. सर्वोच्य न्यायालयात बाजू मांडण्यास राज्य सरकार कमी पडले आहे. राज्य शासनाने योग्य बाजू मांडली नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यांचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आल्याचे विनायक भिसे पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहणार असून यापुढे आणखी आक्रमक आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशाराही भिसे पाटील यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, आंदोलन सुरु असल्याची माहिती मिळताच शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक पंडीत कच्छवे, उपनिरीक्षक नितीन केनेकर, साईनाथ अनमोड, शेख शकील, गजानन होळकर यांच्यासह पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेले. प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन त्यांची सुटका केली.

