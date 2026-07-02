Marathwada Rain : मराठवाड्यात सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा, पुढील २ दिवसात पाऊस पडण्याची शक्यता; आठवड्याभरात सरासरीपेक्षा जास्तचा अंदाज

परभणी - मराठवाड्यात सर्वदूर जोरदार पावसाची प्रतीक्षा असताना जुलैचा पहिला आठवडा दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील प्रादेशिक हवामान केंद्रातून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार, येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मराठवाड्यात गुरुवारपासून (ता. दोन) आठ जुलैदरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज आहे..हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यांत गुरुवारी (ता. दोन), शुक्रवारी (ता. तीन) छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दोन जुलैला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यांत तर तीन जुलैला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना व वाऱ्याचा वेग अधिक राहून हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे..तीन जुलैला परभणी, बीड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्याच्या बहुतांश ठिकाणी दोन व तीन जुलैला, तर चार जुलै रोजी काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. विस्तारीत अंदाजानुसार दोन ते आठ जुलै दरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज आहे..संभाजीनगर शहरात जोरदार सरीछत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरात बुधवारी दुपारी मुसळधार पाऊस झाला. रस्ते, चौक जलमय झाले. त्यांतर पावसाची रिपरिप सुरूच होती. सायंकाळी पुन्हा पावसाने जोर पकडला. दरम्यान, लातूर जिल्ह्यात गेल्या रात्री आठच्या सुमारास हलका पाऊस झाला. जिल्ह्यात एक जुलैपर्यंत सरासरी ९७.६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..तालुकानिहाय आतापर्यंत झालेला पाऊस मिलिमीटरमध्ये असा -लातूर १००.५, औसा ७६.८, अहमदपूर १०२.५, निलंगा ८८.३, उदगीर १२२.३, चाकूर ६२.६, रेणापूर १२६.३, देवणी ७१.३, शिरूर अनंतपाळ ६२.६, जळकोट २२२.६. बीड जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी दोन मिमी पाऊस झाला. धारूर ५.७, शिरूर कासार ५.०, वडवणी ४.४, पाटोदा तालुक्यात ०.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. जालना जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी, जाफराबाद तालुक्याच्या काही भागांत पावसाने हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.