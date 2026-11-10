मराठवाडा

Water Storage: मराठवाड्यातील धरणांत केवळ ३८ टक्के साठा

Marathwada Water Storage, Dam Water Level : मराठवाड्यातील ९२२ मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांत ९ नोव्हेंबरअखेर केवळ ३८.३५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी याच दिवशी ८८.८८ टक्के साठा होता. जायकवाडी धरणातही पाणीपातळी घटली आहे.
Water storage levels decline across dams and irrigation projects in the Marathwada region

Water storage levels decline across dams and irrigation projects in the Marathwada region

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर,: मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ९२२ प्रकल्पांत ९ नोव्हेंबरअखेर केवळ २८०४.९४ दलघमी म्हणजेच ३८.३५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ८८.८८ टक्के इतका होता, अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.

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