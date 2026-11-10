Water Storage: मराठवाड्यातील धरणांत केवळ ३८ टक्के साठा

छत्रपती संभाजीनगर,: मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ९२२ प्रकल्पांत ९ नोव्हेंबरअखेर केवळ २८०४.९४ दलघमी म्हणजेच ३८.३५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ८८.८८ टक्के इतका होता, अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली..मराठवाड्यात ४४ मोठे, ८१ मध्यम व ७९७ लघू असे एकूण ९२२ प्रकल्प आहेत. मोठ्या प्रकल्पात २३८७.८२ दलघमी (५२.९६ टक्के) उपयुक्त साठा आहे. गतवर्षी हे प्रमाण ९७.७७ टक्के होते. मध्यम प्रकल्पांमध्ये केवळ १७.५८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उरला तर लघु प्रकल्पांत केवळ १३.२३ टक्के साठा शिल्लक आहे.गतवर्षी मध्यम आणि लघु प्रकल्पांत मिळून ७१.२२ टक्के पाणी उपलब्ध होते. दरम्यान, मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे धरण असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणात ९ नोव्हेंबरअखेर १,५३७ दलघमी म्हणजेच ७०.८१ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी याच दिवशी हे धरण १०० टक्के भरले होते. शिवाय परभणी जिल्ह्यातील येलदरी धरणात ४५७.६६ दलघमी (५६.५२ टक्के) साठा असून, गतवर्षी येथेही १०० टक्के पाणी उपलब्ध होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.