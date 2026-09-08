मराठवाडा

Marathwada Drought: मराठवाड्यात दुष्काळाचे संकट; १७ सप्टेंबरला विशेष मंत्रिमंडळ बैठक घ्या, धनंजय मुंडेंची फडणवीसांकडे मागणी

मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळसदृश परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि विशेष पॅकेज जाहीर करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्याची धनंजय मुंडे यांची मागणी
dhanjay munde

Dhananjay Munde seeks special cabinet meeting over Marathwada drought

sakal
लक्ष्मण वाकडे
Updated on

परळी वैजनाथ : बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे येत्या १७ सप्टेंबर रोजी किंवा तत्सम कालावधीत लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करून दुष्काळजन्य परिस्थितीवर उपाययोजना व शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते व माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
Marathwada dam water levels
Marathwada farming issues
Marathwada farming news
Marathwada drought updates
Marathwada agriculture water issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com