Marathwada Drought: मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर! पावसाची प्रतीक्षा कायम; कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करा, धीरज देशमुखांची मागणी

-सुशांत सांगवेलातूर : पावसाळ्याचे तीन महिने संपले आहेत. पण, अद्याप मराठवाड्यातील अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस झाला नाही. पिकांनी माना टाकल्या आहेत. चिंतातुर शेतकऱ्यांचे डोळे आभाळाकडे लागले आहेत. मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या परिस्थितीची अत्यंत संवेदनशीलतेने दखल घेऊन मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग तातडीने राबवा, अशी मागणी माजी आमदार धीरज देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी केली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.गेल्या तीन महिन्यात मराठवाड्यातील अनेक भागांत पुरेसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे पिके संकटात सापडली आहेत. सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस कमीच राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, धीरज देशमुख यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडे महाराष्ट्रात अत्यंत कमी पाऊस झालेल्या भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवण्याची विनंती केली आहे..धीरज देशमुख म्हणाले, मराठवाड्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पिके वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा वेळी केवळ पावसाची वाट पाहत बसण्यापेक्षा सरकारने उपलब्ध असलेल्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पर्यायांचा तातडीने वापर करण्याची गरज आहे. यामुळे हमखास पाऊस पाडेल, असा दावा नाही. मात्र शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात नक्कीच काहीसा दिलासा मिळू शकतो..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.\rपावसाळ्याच्या उर्वरित दिवसांत योग्य हवामान आणि ढगांची परिस्थिती जिथे उपलब्ध आहे, तिथे हा प्रयोग राबवला गेला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. शेतकरी संकटात असल्यामुळे उपलब्ध असलेला प्रत्येक वैज्ञानिक पर्याय वापरला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपण ठामपणे उभे आहोत, हे सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. असे धीरज देशमुख यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.