Marathwada Graduate Election 2026: मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! ४० हून अधिक आजी-माजी आमदार, खासदार मतदानापासून वंचित?

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मराठवाड्यातील काही मंत्र्यांसह ४० हून अधिक आजी-माजी आमदार आणि खासदारांना मतदान करता येणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या लोकप्रतिनिधींची नावे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नसल्याने राजकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरू आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...येत्या शुक्रवारी (ता. २३) मतदान होणार असून, सध्या निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात आहे. विविध पक्षांच्या उमेदवारांसाठी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. मात्र, प्रचारात सक्रिय असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींची नावेच मतदार यादीत नसल्याने त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.मतदार यादीत नावे नसण्यामागे संबंधितांनी नोंदणी केली नसणे किंवा पदवीधर मतदार म्हणून पात्रतेशी संबंधित कारणे असू शकतात. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही..या निवडणुकीसाठी सुमारे ३ लाख २६ हजार ७०१ पदवीधर मतदारांची नोंदणी झाली असून, ४१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. मराठवाड्यात ८४२ मतदान केंद्रांवर मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होणार आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rदरम्यान, मतदार यादीत विद्यमान मंत्री अतुल सावे, बाबासाहेब पाटील, मेघना बोर्डीकर, परळीचे आमदार तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे, जयसिंह पंडित, अंबादास दानवे, संतोष दानवे, हिकमत उडान, अर्जुन खोतकर, अनुराधा चव्हाण, विलास भुमरे, रमेश बोरणारे, सुरेश धस, कैलास पाटील, राजेश पवार, डॉ. तुषार राठोड, राहुल पाटील, राजेश विटेकर, संभाजीराव पाटील निलंगेकर, विक्रम काळे, बसवराज पाटील, दिलीपराव देशमुख, खासदार बजरंग सोनवणे, रावसाहेब दानवे, माजी आमदार संजय दौंड, पृथ्वीराज साठे आदींची नावे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.