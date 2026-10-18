मराठवाडा

Marathwada Graduate Election 2026: मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! ४० हून अधिक आजी-माजी आमदार, खासदार मतदानापासून वंचित?

Marathwada Graduate Election Voter List Issue Explained: मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ४० हून अधिक आजी-माजी आमदार आणि खासदारांची नावे मतदार यादीत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
Marathwada Graduate Election News 2026 Why Over 40 Former MLAs and MPs May Be Unable to Vote in the Graduate Constituency Poll

Marathwada Graduate Election News 2026 Why Over 40 Former MLAs and MPs May Be Unable to Vote in the Graduate Constituency Poll

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मण वाकडे

परळी वैजनाथ: संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मराठवाड्यातील काही मंत्र्यांसह ४० हून अधिक आजी-माजी आमदार आणि खासदारांना मतदान करता येणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या लोकप्रतिनिधींची नावे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नसल्याने राजकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरू आहे.

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