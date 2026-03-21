Marathwada News: मराठवाड्यात अवकाळी पावसाचा फटका; ११ हजार हेक्टरवर रब्बी व फळबागांचे नुकसान

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात १६ ते १९ मार्चदरम्यान झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे रब्बी पिकांसह फळबागांचे ११ हजार ५७२ हेक्टरवर नुकसान झाले. यात २० हजार ८९६ शेतकरी बाधित झाले. सर्वाधिक, आठ हजार ४५५ हेक्टरवर नुकसान एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आहे. या जिल्ह्यातील ३८७ गावांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून १५ हजार ३०२ शेतकरी बाधित झाले आहेत. .मराठवाड्यात काही ठिकाणी गहू पक्व होण्याच्या अवस्थेत आहे, तर काही ठिकाणी कापणी करून ठेवलेला होता. शेतात गहू विस्कटल्याने मोठे नुकसान झाले. हरभरा, मकाचेही नुकसान झाले. आंबा, मोसंबी, डाळिंब व अन्य फळबागांना फटका बसल्याची माहिती विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. गतवर्षीच्या खरिप हंगामात शेतकऱ्यांना फटका बसला, त्यानंतर रब्बी हंगामावर शेतकऱ्यांची आशा टिकून होती. त्यातही हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने हिरावून घेत शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले. .१६ मार्चपासून विभागातील अनेक भागांत वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. १८ आणि १९ मार्चला या पावसाने सर्वाधिक नुकसान केले. सुरवातीला धाराशिव, लातूर जिल्ह्यात अवकाळीसह गारपीट झाल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासही अवकाळी पावसासह गारपिटीने तडाखा दिला. बीडसह नांदेड जिल्ह्यातील काही भागांतही अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती. त्यात ११ हजार ५७२ हेक्टरवर नुकसान झाले असून यामध्ये एक हजार २२९ हेक्टरवर फळपिके, सहा हजार ९४४ हेक्टरवर बागायती पिके तर तीन हजार ३९७ हेक्टरवर जिरायती पिकांना फटका बसल्याचे प्राथमिक अंदाजात समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर पाठोपाठ धाराशिव जिल्ह्यात दीड हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. .वीज पडून दोघांचा मृत्यू, ४१ जनावरे दगावलीअवकाळी पावसादरम्यान वीज पडून हिंगोली जिल्ह्यातील गुलाब मारकड (वय ३३, रा. पातोंडा), दीपिका संजय राठोड (वय १६, रा. शिळवणी, ता. देगलूर, जि. नांदेड) हिचा मृत्यू झाला. १६ ते १९ मार्च दरम्यान ४१ जनावरे दगावली. यात सर्वाधिक १४ जनावरे नांदेड जिल्ह्यातील आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एक, जालन्यात चार, परभणी दोन, हिंगोली एक, बीड चार, लातूर नऊ तर धाराशिव जिल्ह्यातील सहा जनावरे दगावल्याचे पापळकर यांनी सांगितले..असे झाले नुकसान जिल्हा \t बाधित शेतकरी संख्या \tएकूण बाधित क्षेत्र संभाजीनगर \t १५३०२\t ८४५५.७८ जालना \t २५६६\t १३६४.२० नांदेड \t ५६\t ३४.२५ बीड\t २६२\t १५६ लातूर\t ९४\t ५२ धाराशिव \t २६१६\t १५०९ एकूण\t २०८९६\t ११५७२.१३