Maharashtra Drought : मराठवाडा, विदर्भात १२ शेतकऱ्यांनी संपविला जीवन

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असतानाच, नापिकी आणि कर्जाच्या वाढत्या तणावामुळे मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये बारा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पावसाअभावी शेतातील पिके पूर्ण वाळून गेली असून, त्या नैराश्यातून शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे.‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात दुष्काळ असून, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या मोठ्या प्रदेशाला त्याची सर्वाधिक झळ बसली आहे. .राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दरम्यान, जुलैनंतर पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतातील पिके वाळून गेली आहेत. त्या नैराश्यातून मराठवाड्यातील आठ, तर विदर्भातील चार शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. यामध्ये नांदेड, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रत्येकी दोन शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नांदा खुर्द (ता. भोकर, नांदेड) येथील शेतकरी प्रकाश राठोड (वय ५६) यांनी सोमवारी (ता. २८) रात्री शेतात विष प्राशन केले. आंबेसागंवी (ता. लोहा जि. नांदेड) येथील शेतकरी घनश्याम कदम (वय ७०) यांनीही सोमवारी सायंकाळी शेतात कीटकनाशक घेतले..नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. ब्राह्मणवाडा (ता. औंढा, जि. हिंगोली) येथील शेतकरी तानाजी मोरे (वय ५९) यांनी सोमवारी फवारणीसाठीचे विष प्राशन केले. हिंगोली येथील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. नापिकी व यंदा पावसाअभावी सोयाबीन वाळून गेल्याने ते विवंचनेत होते. दुष्काळी स्थिती, कर्जाला कंटाळून मुरूमखेडा (ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील शेतकरी विजय बचाटे (वय ३६) यांनी सोमवारी सायंकाळी विष प्राशन केले. तर, रामपुरा तांडा (ता. कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील शेतकरी-ऊसतोड मजूर दिगंबर राठोड (वय ४०) यांनी विष घेतले होते. .त्यांच्यावर धुळे शासकीय रुग्णालयात तीन दिवस उपचार सुरू होते. देवकरा (ता. अहमदपूर, जि. लातूर) येथील शेतकरी तुकाराम गुट्टे (वय ६०) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पिके हातची गेल्याने कर्ज, मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या विवंचनेतून साकोळ (ता. शिरूर अनंतपाळ) येथील गुंडाप्पा कुंभार (४०) यांनी शुक्रवारी (ता. २५) विष प्राशन केले होते. लातूरमधील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा आज मृत्यू झाला..पिकांचे नुकसान, कर्जाचा तणावपावसातील खंड, पिकांचे नुकसान आणि कर्जाच्या वाढत्या तणावातून विदर्भातील यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम आणि अकोला जिल्ह्यांत चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यवतमाळच्या राळेगाव येथे सदाशिव कोहळे (वय ६५), बुलडाणा तालुक्यातील रुईखेड मायंबा येथे पंजाबराव रामेकर (५२), अकोला जिल्ह्यातील गाजीपूर येथे सतीश पातोंड (४५) आणि वाशीम जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील अमानी येथे नीळकंठ सराफ (४०) यांचा यात समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.