Water Crisis: मराठवाड्यात ५६० टँकरने पाणीपुरवठा;बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २९२, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७९

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात पाणीटंचाईच्या झळा वाढू लागल्याने टॅंकरची संख्या आता ५६० वर गेली आहे. १८ दिवसांपूर्वी म्हणजेच २१ ऑक्टोबरला ही संख्या ४७३ वर होती. याशिवाय सध्या मराठवाड्यातील तब्बल ९१७ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनातर्फे गुरुवारी (ता. सहा) देण्यात आली..यंदा मराठवाड्यात मॉन्सून वेळेत दाखल झाला नाही. शिवाय पावसाळ्यातील बहुतांश दिवस कोरडे गेले. ऐन पावसाळ्यात जून आणि जुलैअखेरपर्यंत चारशेवर टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. जुलैतील शेवटचे चार-पाच दिवस वगळले, तर संपूर्ण महिना आणि ऑगस्ट महिन्याच्या पंधरवड्यातील काही दिवस अशा ३० हून अधिक दिवस पावसाचा खंड होता. इतकेच नव्हे, तर आजवर मराठवाड्यातील तब्बल ५५ ते ६० दिवसांचाही खंड पडल्याने पिकांचे ६० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली. खरीप हंगाम हातचा गेला. रब्बीबाबतच्या आशा धूसर आहेत. आता पाणी, चाऱ्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मराठवाड्यासह राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे..मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात टंचाईच्या झळा वाढू लागल्या आहेत. सध्या विभागातील ३५३ गावांसह २३३ वाड्यांना ५ शासकीय, ५५५ खासगी अशा एकूण ५६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात टॅंकर संख्या कमी होऊन ९६ वर होती. १९ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा वाढ होऊन ती ११४ वर गेली. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत पुन्हा वाढ होऊन ती आता ५६० वर पोचली आहे..असे आहेत टॅंकरछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ११९ गावे, ३४ वाड्यांना १७९ टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. जालन्यातील ४९ गावे, १६ वाड्यांना ६८ टॅंकरने, बीडमधील १७२ गावे, १८३ वाड्यांना २९२ टँकरने, तर धाराशिव जिल्ह्यातील १३ गावांना १९ टॅंकर अशा एकूण ३५३ गावांना, २३३ वाड्यांना मिळून ५६० टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे..९१९ विहिरींचे अधिग्रहणसंभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन हिंगोली, नांदेड हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित सहा जिल्ह्यांतील खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. ३ नोव्हेंबरअखेर अहवालानुसार, एकूण ९१९ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७४, जालना ७५, परभणी १९, बीड १०३, लातूर ३०२, तर धाराशिव जिल्ह्यातील ३४४ विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.