मराठवाडा

Water Crisis: मराठवाड्यात ५६० टँकरने पाणीपुरवठा;बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २९२, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७९

Marathwada Water Crisis : मराठवाड्यात पाणीटंचाई वाढल्याने टँकरची संख्या ५६० वर पोहोचली आहे. विभागातील ३५३ गावे आणि २३३ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, पाणीपुरवठ्यासाठी ९१७ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
Water tankers supply drinking water to drought-affected villages across Marathwada.

Water tankers supply drinking water to drought-affected villages across Marathwada.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात पाणीटंचाईच्या झळा वाढू लागल्याने टॅंकरची संख्या आता ५६० वर गेली आहे. १८ दिवसांपूर्वी म्हणजेच २१ ऑक्टोबरला ही संख्या ४७३ वर होती. याशिवाय सध्या मराठवाड्यातील तब्बल ९१७ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनातर्फे गुरुवारी (ता. सहा) देण्यात आली.

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