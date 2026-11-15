Marathwada Water Crisis: सरकारच्या दुर्लक्षाने मराठवाड्याचे ७ टीएमसी पाणी अडकले! दोन बोगद्यांची कामे ठप्प, पंपगृहही अपूर्ण; शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याला ब्रेक

कळंब : मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाला दिलासा देणारे कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचे काम सरकारी अनास्था आणि आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे रखडले आहे.कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे ७ टीएमसी पाणी आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावर पुढे जात असला,तरी प्रत्यक्षात दोन महत्त्वाचे बोगदे बंद आणि पंपगृहाचे काम अपूर्ण असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परिणामी धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाण्याची प्रतीक्षा संपण्याचे नाव घेत नाही.पाण्याचा हक्क मंजूर,प्रकल्पाला निधी नाही आणि शेतकऱ्यांच्या नशिबी पुन्हा प्रतीक्षाच!अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे वास्तव आमदार कैलास पाटील यांनी या योजनेला भेट देऊन समोर आणले आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कृष्णा खोऱ्यातील ७ टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात आणण्यासाठी नीरा-भीमा जोड बोगदा, जेऊर बोगदा आणि मिरगव्हाण पंपगृह ही तीन कामे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई स्पष्ट झाली.एका बाजूला बोगद्यांचे काम बंद,दुसऱ्या बाजूला पाणी उपसा करणारे पंपगृह अपूर्ण; अशा विस्कळीत नियोजनामुळे संपूर्ण प्रकल्पच रखडण्याची चिन्हे आहेत.नीरा नदीवरील उद्धट बंधाऱ्यातून २३.६८ किलोमीटर लांबीच्या नीरा-भीमा बोगद्याद्वारे पाणी उजनी जलाशयात आणण्याचे नियोजन आहे.नीरा-भीमा बोगद्याची एकूण लांबी २३.६८ किलोमीटर असून, त्यापैकी २०.९९ किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २.६९ किलोमीटरचे काम अद्याप बाकी आहे.चार ठिकाणचे काम अपूर्ण असून,आर्थिक नियोजनाअभावी जून २०२३ पासून या बोगद्याचे काम बंद असल्याची माहिती पाहणीदरम्यान समोर आली.म्हणजेच तीन वर्षांहून अधिक काळ हा महत्त्वाचा बोगदा पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे. काम पुन्हा सुरू झाले तरी ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी एक ते दोन वर्षे लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.प्रश्न एवढाच की,उर्वरित कामासाठी निधी कधी मिळणार आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार?.जेऊर बोगद्यालाही टाळे; २.८८ किलोमीटर काम बाकीनीरा-भीमा बोगद्याची कहाणी संपत नाही, तोच जेऊर बोगद्याची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. २६.८५ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्यापैकी २३.९७ किलोमीटर खोदकाम पूर्ण झाले असून,२.८८ किलोमीटर काम बाकी आहे. दहिगाव येथील प्रवेश संरचनेसह अन्य महत्त्वाची कामे अपूर्ण आहेत.विशेष म्हणजे २७ जुलै २०२४ पासून या बोगद्याचे कामही बंद आहे.पाणी आणणारा बोगदा अर्धवट आणि ते पाणी पुढे नेणारा बोगदाही ठप्प, अशी या प्रकल्पाची अवस्था झाली आहे..१११ कोटींचे पंपगृह; तरीही ४० टक्के काम बाकीमिरगव्हाण येथील पंपगृहासाठी प्रत्येकी १,९४० अश्वशक्तीचे सात पंप बसविण्यात येणार आहेत.या कामासाठी १११.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.मात्र,आतापर्यंत केवळ ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून,उर्वरित ४० टक्के काम अद्याप बाकी आहे.बोगद्यांचे काम पूर्ण नसताना पंपगृहाचे कामही संथ गतीने सुरू असल्याने संपूर्ण प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...एका कामाला ब्रेक, तर संपूर्ण प्रकल्पाला खीळ!या तिन्ही कामांचा एकमेकांशी थेट संबंध आहे. बोगदे पूर्ण झाले नाहीत तर पाणी पोहोचणार नाही आणि पंपगृह पूर्ण झाले नाही तर पाण्याचा उपसा होणार नाही.त्यामुळे एका कामातील दिरंगाईचा फटका संपूर्ण प्रकल्पाला बसत आहे. याचा परिणाम धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे.दरवर्षी उन्हाळा आला की पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी,शेतीसाठी पाण्याची धावपळ आणि विहिरी-बोअरवेलच्या खालावलेल्या पाणीपातळीशी शेतकऱ्यांना झुंज द्यावी लागते.पाणी उपलब्ध नसल्याने पिकांचे नुकसान होते, उत्पादन घटते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम होतात.या पाहणीवेळी सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर,शिवाजी दादा सरडे,जिल्हा परिषद सदस्य सातपुते,प्रवीण कोकाटे,रवी वाघमारे,पंकज पाटील,सौदागर जगताप,राणा बनसोडे,राहुल पाटील,शौकत शेख,सुनील गरड,दयानंद थोरात,राकेश सूर्यवंशी,अमोल मुळे,मनोज पडवळ,अर्जुन पाटील,अभिराज कदम,राज जाधव,अशोक साळुंके,कार्यकारी अभियंता नाईक,घनवट यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.