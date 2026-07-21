Marathwada Water Crisis: पावसाळ्यात अंबड तालुक्यातील तेरा गावच्या ग्रामस्थांची टँकरवर भागविली जाते तहान; विहिरीचे अधिग्रहण टँकर सुरूच

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात पावसाळा सुरू झाल्यानंतर ही तेरा गावात भीषण पाणी टंचाईचे सावट सावट निर्माण झाले आहे.अनेक भागात म्हणावी तशी दमदार हजेरी न लावल्याने विहिरी, कूपनलिका, पाझर तलाव, लघु तलाव यांच्या पाणी पातळीत किंचित ही वाढ झालेली नाही. यामुळे ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी विहिरीचे अधिग्रहण करून टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करून ग्रामस्थांची तहान भागविली जात आहे..अंबड तालुक्यातील तेरा गावात पाण्याचे टँकर सुरू: अंबड तालुक्यातील दर्गा, गोंधळेवस्ती, झिरपी,दुनगाव,किनगाववाडी, कौचलवाडी, रई तांडा, बनगाव, बेलगाव,दहीगव्हाण व निहालसिंगवाडी या दहा गावांना तिसऱ्या दिवशी शासकीय टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. सध्या या गावच्या ग्रामस्थांची तहान टँकरवर भागविली जाती.तर पावसाळा सुरू झाला तरी दुधना नदीच्या काठावरील चांभारवाडी गावाला शेवटपर्यंत ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी टँकर सुरू करण्यात आले नाही. यामुळे ग्रामस्थांना पाणी टंचाईच्या झळा आजही बसत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना दूर माळरानात जेथे कोठे पाणी उपलब्ध असेल तेथून डोक्यावर हंडे, घागर, कळशी व काखेत लेकरू घेऊन पाण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..तालुक्यातील दहा गावात सुरू असलेले पाण्याचे टँकर आता केवळ शुक्रवारी (ता.31) पर्यंतच पाण्याचे शासकीय टँकर सुरू राहणार आहे.एक ऑगस्ट 2026 पासून तालुक्यात दहा गावांना पाणीपुरवठा करणारे शासकीय टँकर बंद करण्यात येणार असल्याचे पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागाचे वाघ यांनी सांगितले..शहरास ग्रामीण भागात घर,दुकानाचे बांधकाम जोरात सुरू आहे.मात्र बांधकाम करण्यासाठी नागरिकांना विकतचे पाण्याचे टँकर घेऊन बांधकाम करण्यासाठी खिशाला आर्थिक कैची बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.