मराठवाडा

Marathwada Water Crisis: पावसाळ्यात अंबड तालुक्यातील तेरा गावच्या ग्रामस्थांची टँकरवर भागविली जाते तहान; विहिरीचे अधिग्रहण टँकर सुरूच

पावसाळा सुरू असूनही तेरा गाव व अंबड तालुक्यातील दहा गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई; विहिरींचे अधिग्रहण करून टँकरवरच ग्रामस्थांची तहान भागविण्याची वेळ
Ambad water scarcity

Ambad water scarcity

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात पावसाळा सुरू झाल्यानंतर ही तेरा गावात भीषण पाणी टंचाईचे सावट सावट निर्माण झाले आहे.अनेक भागात म्हणावी तशी दमदार हजेरी न लावल्याने विहिरी, कूपनलिका, पाझर तलाव, लघु तलाव यांच्या पाणी पातळीत किंचित ही वाढ झालेली नाही. यामुळे ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी विहिरीचे अधिग्रहण करून टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करून ग्रामस्थांची तहान भागविली जात आहे.

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