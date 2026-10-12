Water Rights: मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कागदावरच; १६८ टीएमसी, २५ टीएमसीसह अन्य निर्णय प्रलंबित असल्याचा समितीचा आरोप

परभणी:मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीसाठ्यावरच संपूर्ण विभागाची भिस्त असल्याने चिंता वाढली आहे. जायकवाडीतील जलसाठा ७८ टक्के असल्याचे सांगितले जात असले, तरी आगामी काळातील पिण्याचे पाणी, शेती, औद्योगिक गरजा लक्षात घेता दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी इतर खोऱ्यांतून वळविण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठवाडा समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीने केली आहे..दिवाळीनंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडीतून पाणी उपसावे लागण्याची शक्यता असल्याने रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी किती आवर्तने मिळतील, याबाबत शेतकऱ्यांत संभ्रम आहे. पाण्याच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीचे नियोजनही अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. ..समितीचे पदाधिकारी माजी आमदार ॲड. विजयराव गव्हाणे यांच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्य शासनाने कोकणातील उल्हास, वैतरणा आणि पार-गोदावरी खोऱ्यांतून मराठवाड्यासाठी १६८ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. २००५ मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील उजनी धरणातून २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता..त्यापैकी केवळ सात टीएमसी पाणी वळविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे ॲड. गव्हाणे यांनी सांगितले. विदर्भातील अतिरिक्त ३० टीएमसी पाणी तसेच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पुराचे पाणी वळविण्याबाबतही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. घोषित निर्णयांची अंमलबजावणी करून मराठवाड्याला प्रत्यक्ष किती पाणी मिळाले, याचा हिशेब शासनाने द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.मराठवाड्याला २५५ टीएमसी पाणी देण्याची मागणी ही केवळ आकड्यांची नव्हे, तर जनतेच्या जगण्याची लढाई आहे. विविध खोऱ्यांतून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्णय होऊनही अंमलबजावणी रखडत असेल, तर जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. दुष्काळानंतरची धावपळ नको; मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी वेळेत मिळाले पाहिजे. आश्वासने नव्हे, तर कालबद्ध कृती, प्रत्यक्ष पाणीवाटपाचा हिशेब शासनाने जनतेसमोर मांडावा.– ॲड. विजयराव गव्हाणे, माजी आमदार, परभणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.