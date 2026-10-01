Marathwada Water : मराठवाड्याच्या हक्काचे २५५ टीएमसी पाणी द्या; समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीचे जलसंपदामंत्र्यांना दिले निवेदन

कन्नड - मराठवाड्याच्या हक्काचे २५५ टीएमसी पाणी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन ‘मराठवाडा समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समिती’च्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी (ता. १) छत्रपती संभाजीनगर येथे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले..पार-गोदावरी, उल्हास-वैतरणा खोऱ्यातील १६८ टीएमसी तसेच कृष्णा खोरे व विदर्भातील अतिरिक्त ८७ टीएमसी असे एकूण २५५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळवावे, अशी समितीची प्रमुख मागणी आहे. तसेच मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढून आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली..१९ सप्टेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार पार-गोदावरी व उल्हास-वैतरणा खोऱ्यातील पाण्यापैकी १६८ टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांना देण्याबाबत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. उजनीतील उर्वरित १८ टीएमसी, कृष्णा खोऱ्यातील ५५ टीएमसी, कोल्हापूर-सांगली भागातील ३० टीएमसी तसेच विदर्भातील ३२ टीएमसी पाण्याची मागणी समितीने केली..तापी खोऱ्यातील चार टीएमसी पाणी कन्नड, वैजापूर, सोयगाव व सिल्लोडला द्यावे, तसेच जायकवाडीचे पाणी माजलगाव, कुंडलिका, मांजरा व तेरणा धरणांकडे वळवावे, अशी मागणीही करण्यात आली.५ डिसेंबरपर्यंत मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनासमोर उपोषण करण्याचा इशारा समितीने दिला..शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष डॉ. आण्णासाहेब शिंदे, दत्तात्रय पाटील, अशोकराव दापके, हट्टेसिंग चौधरी, प्रकाश अहेर, अरुण बोंगाणे, अशोक कुमावत, बाबासाहेब दांडगे व नारायण जाधव यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.