Marathwada News: मराठवाड्यातील जलसाठा प्रकल्पांत ५५ टक्के उपयुक्त पाणी; जायकवाडी ५८% भरलेले

छत्रपती संभाजीनगर: गतवर्षीच्या पावसाळ्यात मराठवाड्यात चांगलाच पाऊस पडला होता. महत्त्वाचे म्हणजे पावसाळा संपला तरी पाऊस सुरूच होता. त्यामुळे सर्वच धरणे, प्रकल्प तुडुंब भरली होती. .मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ९२२ प्रकल्पांत पाच एप्रिलअखेर चार हजार १५ दलघमी अर्थात ५५.११ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. हीच टक्केवारी गतवर्षी ४५.२८ टक्के इतकी होती, अशी माहिती जलसंपदा विभागातर्फे देण्यात आली. २२ मार्चपासून १२ एप्रिलपर्यंतच्या १२ दिवसांत मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यात पाच टक्क्यांची घट झाल्याचे निरीक्षण जलसंपदा विभागाने नोंदविले..मराठवाड्यात मोठे प्रकल्प ४४, मध्यम ८१, लघु ७९७ असे एकूण ९२२ प्रकल्प आहेत. मोठ्या प्रकल्पांत पाच एप्रिलअखेर चार हजार १२५ दलघमी म्हणजेच ५९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हीच टक्केवारी मागील वर्षी ५०.२६ टक्के होती..याशिवाय मराठवाड्यातील ८१ मध्यम प्रकल्पांत ५० टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे. तसेच ७९७ लघु प्रकल्पांत ४६.२२ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हीच आकडेवारी गतवर्षी केवळ ३३ टक्क्यांवर होती असेही जलसंपदा विभागातर्फे सांगण्यात आले..जायकवाडीत ५८ टक्के पाणीसाठामराठवाड्यातील सर्वांत मोठे धरण म्हणून ओळख असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणात पाच एप्रिलअखेर एक हजार २७९ दलघमी म्हणजेच ५८.९२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. हाच पाणीसाठा गतवर्षी ५१ टक्के होता. हिंगोली जिल्ह्यातील येलदरी धरणात ५४२ दलघमी म्हणजेच ६६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी हा साठा ६२ टक्क्यांवर होता.