Jalna News: सत्तावीस दिवसांत २७९ कोटींचा खर्च; कोषागार कार्यालयात २९८८ बिले सादर ; सुटीच्या दिवशीही मार्च एंडची लगबग

जालना: आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मार्च एंडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात येत आहे. अवघ्या सत्तावीस दिवसांत तब्बल २७९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या खर्चाशी संबंधित तब्बल २,९८८ बिले कोषागार कार्यालयात सादर करण्यात आली आहेत. दरम्यान, रविवारी (ता. २९) सुटीच्या दिवशीही सर्वच शासकीय कार्यालयात अधिकारी -कर्मचाऱ्यांची मार्च एंडची धावपळ दिसून आली..आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन दिवस उरले असताना, प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कामे करताना दिसत आहे. कोषागार कार्यालयात बिलांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, अधिकारी व कर्मचारी यासाठी अतिरिक्त वेळ देत आहेत..जिल्हा नियोजन समितीने समितीने मंजूर केलेला निधी मार्चअखेर खर्च करणे अपेक्षित असते. मात र, शासकीय यंत्रणांना मार्चएंड जवळ आला की निधी खर्च करण्याची गडबड सुरू होते..विविध शासकीय कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातीलविकासकामांवर झालेल्या खर्चाची बिले जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करावी लागतात. त्याअनुषंगाने १ ते २७ मार्च पर्यंत २७९ कोटी ६ लाख ७८ हजार ४०७ रुपये एवढ्या खर्चाची तब्बल २९८८ बिले कोषागार कार्यालयात सादर झाली.."१ मार्चपासून एका दिवसाला साधारणतः २०० ते २५० बिले कार्यालयाला सादर होत होती. १ ते २७ मार्चदरम्यान २७९ कोटी ६ लाख ७८ हजार ४०७ रुपये एवढा खर्च सादर झाला असून खर्चाची रक्कम आरबीआयकडून संबंधित विभागाला वर्गही झाली आहे. आतापर्यंत २९८८ बिले प्राप्त झाली. ३१ मार्चला सर्वाधिक खर्च सादर होऊ शकतो. त्यामुळे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत कामे करावी लागतात."-पंजाब पुंडगे, जिल्हा कोषागार अधिकारी.अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची धावपळविशेष म्हणजे, सुटीच्या दिवशीही कोषागार कार्यालयासह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, शासकीय रुग्णालये अशा विविध कार्यालयाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले असून, अधिकारी-कर्मचारी मार्च एंडची कामे पूर्ण करण्यासाठी झटत आहेत. त्यामुळे कार्यालयात दिवसभर गडबड व धावपळ पाहायला मिळत आहे.