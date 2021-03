शेतकरी आत्महत्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पदयात्रा, सुरुवात औंढा नागनाथ तर समारोप चिलगव्हाण येथे होणार

हिंगोली : शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी सहवेदना पदयात्रा, औंढा नागनाथ येथून होणार सुरवात. राज्यात शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाकडे सरकार व विरोधीपक्षाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या सामुहिक आत्महत्येच्या ३५ व्या स्मृती दिनानिमित्त गुरुवार (ता. ११ ) पासून औंढा नागनाथ येथून शेतकरी सहवेदना पदयात्रा काढली जाणार असल्याची माहिती पदयात्रेचे संयोजक सुभाष कच्छवे यांनी दिली आहे. राज्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांनी त्यांच्या कुटुंबियांसह ता. १९ मार्च १९८६ रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर अद्यापही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरुच आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार व विरोधीपक्षांचे दुर्लक्ष होत असून त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ही पदयात्रा काढली जाणार आहे. औंढा नागनाथ येथून गुरुवारी सकाळी या पदयात्रेला सुरवात होणार आहे. नंदगव्हाण येथील शेतकरी नेते तथा किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख अमर हबीब, डॉ. राजीव बसरगेकर, रामकिशन रुद्राक्ष, अजय झरकर, मनीष जाधव, लक्ष्मण बोरकुट, शिवाजी डाखोरे यांचा सहभाग असणार आहे. दुपारी येहळेगाव सोळंके तर डिग्रस कर्हाळे येथे मुक्काम राहिल. ता. १२ मार्च रोजी दुपारी हिंगोली तर खानापुर येथे मुक्काम, ता. १३ मार्च रोजी दुपारी कळमनुरी तर माळेगाव येथे मुक्काम, ता. १४ मार्च दुपारी बाभळी तर शेंबाळपिंपरी येथे मुक्काम, ता. १५ मार्च दुपारी मुळावा तर रात्री पळशी येथे मुक्काम, ता. १६ मार्च दुपारी मरतूळ, उमरखेड तर सुकळी येथे मुक्काम, ता. १७ मार्च दुपारी नंदगव्हाण तर बिजोरा येथे मुक्काम, ता. १८ मार्च दुपारी मुडाणा तर महागाव येथ मुक्काम ता. १९ मार्च रोजी पदयात्रा चिलगव्हाण येथे पोहोचणार आहे. दुपारच्या वेळी गावात शेतकऱ्यांची बैठक व रात्रीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यां सोबत चर्चा केली जाणार आहे. ता. १९ मार्च रोजी चिलगव्हाण येथे सकाळी ११ वाजता पंकजपाल रा. महाराज यांचे किर्तन होईल. त्यानंतर दुपारी तीन वाजता श्रध्दांजली सभा होणार आहे. या दिवशी दिवसभर उपवास व उपोषण केले जाणार आहे. या पदयात्रेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. कच्छवे यांनी केले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

