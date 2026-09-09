Adul News : शिवण क्लास न लावल्याच्या रागातून विवाहिने संपविले जीवन; दीड वर्षाच्या मुलाचे मातृछत्र हरपले

आडूळ - शिवण क्लास लावला नसल्याच्या कारणावरून घारेगाव (ता. पैठण) येथील गीता कार्तिक थोरे (वय-२३) या विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. ९) सकाळी उघडकीस आली..या घटनेमुळे घारेगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गीता थोरे यांनी विषारी औषध प्राशन केले होते. बुधवारी सकाळी त्यांचे पती कार्तिक थोरे हे झोपेतून उठल्यानंतर गीता यांना उलट्या होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी तातडीने गीतांना उपचारासाठी आडूळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले..मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शोभा नागरे यांनी तपासणी केल्यानंतर गीतांना मृत घोषित केले. त्यानंतर आडूळ येथे त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले..या घटनेची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शेषराव चव्हाण व रणजितसिंग दुल्हत पुढील तपास करीत आहेत.गीता थोरे यांच्या पश्चात दीड वर्षाचा मुलगा आहे. अल्पवयीन मुलावर मातृछत्र हरपल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.