मराठवाडा

Adul News : शिवण क्लास न लावल्याच्या रागातून विवाहिने संपविले जीवन; दीड वर्षाच्या मुलाचे मातृछत्र हरपले

शिवण क्लास लावला नसल्याच्या कारणावरून घारेगाव (ता. पैठण) येथील गीता थोरे या विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली.
Gita Thore

Gita Thore

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सकाळ वृत्तसेवा
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आडूळ - शिवण क्लास लावला नसल्याच्या कारणावरून घारेगाव (ता. पैठण) येथील गीता कार्तिक थोरे (वय-२३) या विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. ९) सकाळी उघडकीस आली.

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