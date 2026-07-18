मराठवाडा

Kannad Crime : जेहूर येथे विवाहितेने विष प्राशन करून संपविले जीवन; पतीसह सासू-सासऱ्यांवर गुन्हा नोंद

पती, सासू आणि सासरे यांच्या सततच्या जाचाला कंटाळून एका २९ वर्षीय विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Surekha Sabale

Surekha Sabale

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सकाळ वृत्तसेवा
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​कन्नड - तालुक्यातील जेहूर येथे पती, सासू आणि सासरे यांच्या सततच्या जाचाला कंटाळून एका २९ वर्षीय विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली. ही घटना शुक्रवारी (ता.१७) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुरेखा संगम साबळे (वय २९, रा. जेहूर, ता. कन्नड) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात पतीसह सासू-सासऱ्यांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

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