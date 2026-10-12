मराठवाडा

Degloor News : खुतमापूर येथे विवाहितेने संपविले जीवन; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

खुतमापूर येथील रोहिणी ठाकूर हिने विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची घटना घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली.
Endlife

Endlife

sakal

अनिल कदम
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देगलूर - तालुक्यातील खुतमापूर येथील रोहिणी भरत ठाकूर (वय-२२ वर्ष) हिने विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची घटना शनिवार (ता. १०) घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली असून, या प्रकरणी पोलिस ठाणे मरखेल येथे चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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