Degloor News : खुतमापूर येथे विवाहितेने संपविले जीवन; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

देगलूर - तालुक्यातील खुतमापूर येथील रोहिणी भरत ठाकूर (वय-२२ वर्ष) हिने विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची घटना शनिवार (ता. १०) घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली असून, या प्रकरणी पोलिस ठाणे मरखेल येथे चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस सूत्राकडून प्राप्त माहितीनुसार फिर्यादी छाया कृष्णा नागटिळक (वय-४०) रा. पाखरसांगवी, ता. जिल्हा लातूर यांच्या मुलीस मानसिक छळ व शिवीगाळ करून मुलीस विष प्राशन करून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी रविवार (ता. ११) सासरकडील चार जणांविरुद्ध मरखेल पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे घटनेची माहिती मिळताच सहा पो नि रवि हुंडेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..प्राथमिक आरोग्य केंद्र हाणेगाव येथे वैद्यकीय अधिकारी एल एस पाटील यांच्या उपस्थितीत मृत मुलीचे शवविच्छेदन करण्यात आले यानंतर नातेवाईक यांचा मोठा जमाव निर्माण झाला संबंधितावर गुन्हा दाखल होई पर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका नातेवाईक यांची होती.प्राथमिक आरोग्य केंद्र सहित खुतमापूर येथे नातेवाईक यांचा मोठा जमाव निर्माण झाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते नातेवाईक यांच्यात भावनिक रोष होत यामुळे कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आले असल्याचे श्री रवी हुंडेकर यांनी सांगितले.....या प्रकरणी भरत माधव ठाकूर, माधव यादवराव ठाकूर, पार्वतीबाई माधवराव ठाकूर आणि शितल गोविंद ठाकूर (सर्व रा. खुतमापूर) ता. देगलूर या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आले असून पती भरत ठाकूर यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवी हुंडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.