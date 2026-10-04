मराठवाडा

Masarul Dam Water: अवैध उपशामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यावर संकट;मासरूळ धरणातील उपशावर कारवाईची मागणी

Masarul Dam Water, Illegal Water Lifting, Drought : अपेक्षित पाऊस न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून पद्मावती येथील मासरूळ धरणातील पाण्याचा शेतीसाठी अवैध उपसा होत असल्याचा आरोप आहे.
Masarul Dam water storage has declined amid drought conditions and alleged illegal water lifting for agriculture.

Masarul Dam water storage has declined amid drought conditions and alleged illegal water lifting for agriculture.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पारध : यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने परिसरात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच तालुका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे धरणातील पाण्याचा शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा सुरू आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, भविष्यात सुमारे ५० गावांतील ग्रामस्थांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. अवैध पाण्याचा उपसा तातडीने थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दिला आहे.

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