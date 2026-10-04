Masarul Dam Water: अवैध उपशामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यावर संकट;मासरूळ धरणातील उपशावर कारवाईची मागणी

पारध : यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने परिसरात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच तालुका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे धरणातील पाण्याचा शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा सुरू आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, भविष्यात सुमारे ५० गावांतील ग्रामस्थांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. अवैध पाण्याचा उपसा तातडीने थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दिला आहे..दुष्काळी परिस्थितीमुळे धरणे, नदी-नाले आणि विहिरींची पाणीपातळी खालावली आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागण्याची शक्यता आहे. पद्मावती येथील मासरूळ धरणात सध्या २७ टक्के पाणीसाठा असून, या धरणातून परिसरातील सुमारे ५० गावांना पाणीपुरवठा केला जातो.. मात्र, धरणातील पाण्याचा शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा सुरू असल्याने पाणीसाठा कमी होत असल्याचा आरोप श्रीवास्तव यांनी केला आहे. तालुका प्रशासनाने धरणातील पाण्याचा अवैध उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कडक कारवाई करावी; अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाप्रमुख मनीष श्रीवास्तव यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.