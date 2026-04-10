Sarpanch Santosh Deshmukh: स्व. संतोष देशमुख यांच्या घरात चोरी; एकाच रात्रीत सहा घरं फोडली

Beed Crime: केज तालुक्यातील मस्साजोग परिसरात गुरुवारी रात्री चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला. एकाच रात्री सहा घरांना लक्ष्य करत चोरट्यांनी सुमारे २५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि ८५ हजार रुपयांची रोख रक्कम लंपास केली. विशेष म्हणजे, गावातील तब्बल १८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी हे धाडस केले असून, यामुळे पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..चोरट्यांनी अत्यंत नियोजित पद्धतीने गावातील घरांना लक्ष्य केले. यामध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास जेव्हा स्व. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख, पत्नी अश्विनी देशमुख, त्यांची आई आणि इतर सर्व सदस्य आपापल्या खोलीत झोपलेले होते. तेव्हा चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला.चोरट्यांनी या घरातून मौल्यवान ऐवज लंपास केला आहे. त्याच बरोबर अच्युत देशमुख १० ग्रॅम सोने आणि ३० हजार रुपये रोख, प्रवीण देशमुख ४० हजार रुपये रोख, भागवत सोळुंके १५ ग्रॅम सोने आणि २५ हजार रुपये रोख इतर तीन घरे धनंजय, नितीन आणि बाळासाहेब देशमुख यांच्या घरातही चोरीचा प्रयत्न झाला, मात्र घरातील सदस्य जागे झाल्याने अनर्थ टळला आणि चोरटे पसार झाले. .केवळ घरफोड्यांवरच न थांबता, चोरट्यांनी शेतशिवारातही हैदोस घातला. मस्साजोग तलाव परिसरातील सुमारे ४० शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील व तलावातील पाणबुडी मोटारींच्या तांब्याच्या केबल कापून नेण्यात आल्या. ऐन हंगामात झालेल्या या चोरीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .गावाच्या सुरक्षेसाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये १८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. मात्र, ऐन वेळी हे सर्व कॅमेरे बंद असल्याचे समोर आले आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा देखभालीअभावी कॅमेरे बंद असल्याने चोरट्यांना मोकळे रान मिळाले. घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन श्वान पथक, ठसेतज्ज्ञ व फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने तपास सुरू केला असून, केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.