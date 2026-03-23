Beed News: मस्साजोग ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर; २८ एप्रिलला मतदान, गावात राजकीय वातावरण तापले

बीड: आदर्श कामांनी गावाची राज्यभर ओळख निर्माण करणारे आणि गावाला विविध पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या मस्साजोग (ता. केज) ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली आहे. २८ एप्रिलला मतदान आणि २९ एप्रिलला मतमोजणी होणार आहे. .जिल्ह्यातील ८८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यात मस्साजोग ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी यांनी सरपंचपदाची निवडणूक लढवावी, असा आग्रह कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. त्यानुसार त्या निवडणूक लढविणार असल्याचीही माहिती आहे..सरपंच संतोष देशमुख यांचे २०२४ मध्ये अपहरण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी बीड येथील विशेष मकोका न्यायालयात सुरू आहे. संतोष देशमुख यांचे मूळ गाव बार्शी असून मस्साजोग हे त्यांचे आजोळ आहे..लहानपणीच आजोळी आलेल्या संतोष यांनी शिक्षणानंतर गावात सामाजिक कामांना आणि गोरगरिबांना मदत करून लोकांत आपलेपण निर्माण केले. २०११ च्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनल विजयी झाले व पत्नी अश्विनी उपसरपंच झाल्या. २०१७ च्या निवडणुकीतही त्यांनी यश मिळविले आणि अश्विनी देशमुख सरपंच, तर २०२२ मध्ये ते जनतेतून सरपंच झाले होते..संतोष देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली गावातील विविध कामांबद्दल मस्साजोग ग्रामपंचायतीला 'विमा ग्राम', 'जलसंरक्षित ग्राम', आदर्श सरपंच, 'स्मार्ट ग्राम' पुरस्कार, स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत जिल्हास्तरीय पुरस्कार, आर.आर. पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय पुरस्कार, राष्ट्रीय उद्यान, लोकरत्न, जलसमृद्ध गाव आदी पुरस्कार मिळाले आहेत.२८ एप्रिलला होणार मतदान.