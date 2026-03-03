Godown Fire : शॉर्टसर्किटमुळे मंडप डेकोरेशनच्या गोडाऊनला भीषण आग; लाखोंचे मंडप डेकोरेशनचे साहित्य जळुन खाक

चित्तेपिंपळगाव - छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळील चिकलठाणा परिसरातील हिना नगर येथे मंगळवार ता. ३ रोजी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास मंडप डेकोरेशनच्या गोडाऊनला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागली. या आगीत संपूर्ण मंडप सजावटीचे साहित्य जळून खाक झाले असून ,लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..गोडाऊनमध्ये लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम व सार्वजनिक उत्सवांसाठी वापरले जाणारे मंडप, कापडी सजावट, लाकडी फर्निचर, प्लास्टिक खुर्च्या, विद्युत सजावटीचे साहित्य व साऊंड सिस्टिम मोठ्या प्रमाणात साठवले होते. दुपारी अचानक धुराचे लोट दिसू लागले व काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केले..माहिती मिळताच, रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलाच्या दोन ते तीन बंबांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गोडाऊनमध्ये ज्वलनशील साहित्य मोठ्या प्रमाणावर असल्याने आग आटोक्यात आणण्यासाठी सुमारे तीन ते तीन तासांचा वेळ लागला होता.हि आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची माहिती गोडाऊन मालकानी दिली आहे. पोलिस व अग्निशमन विभागाकडून पंचनामा करून पुढील तपास सुरू आहे.या घटनेमुळे संबंधित मंडप व्यावसायिकाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून लग्नसराईचा हंगाम तोंडावर असताना ही घटना घडल्याने आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे..गोडाऊन मालक म्हणाले, 'आमच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचे साहित्य पूर्णपणे जळून गेले आहे. कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून , परिसरातील नागरिक व व्यापाऱ्यांनी याबद्दल हळहळ व्यक्त केली असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा उपाययोजना व विद्युत तपासणी अधिक कडक करण्याची मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.