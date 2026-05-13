Lake Fish Deaths : देवगाव तलावातील मासेमृत्यूने खळबळ; दुर्गंधी, दूषित पाण्याची शंका असून प्रशासनावर तपासणी टाळल्याचा आरोप

आडूळ : पैठण तालुक्यातील देवगाव येथील लघु सिंचन तलावात गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत होत असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दररोज हजारो मासे तलावाच्या कडेला मृत अवस्थेत आढळून येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरू लागली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..देवगावसह रजापूर आणि ब्राम्हणगाव या गावांच्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याची मदार याच तलावावर आहे. त्यामुळे तलावातील पाणी दूषित झाले असावे, अशी शंका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे परिसरातील पशुपालकही याच तलावातील पाणी जनावरांना पाजत असल्याने जनावरांच्या आरोग्याबाबतही चिंता वाढली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून सतत मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत होत असल्याने तलावातील पाण्याची गुणवत्ता खालावली असावी, असा अंदाज ग्रामस्थांकडून व्यक्त केला जात आहे. तलावाच्या कडेला मृत मासांचा थर साचत असून दुर्गंधीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. काही नागरिकांनी पाण्याच्या रंगात व वासातही बदल जाणवत असल्याचे सांगितले.मात्र या गंभीर प्रकारानंतरही प्रशासनाकडून अद्याप पाण्याची तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तलावातील पाण्याचे नमुने तातडीने तपासणीसाठी पाठवून मासे मृत्यूमागील नेमके कारण शोधावे, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.दरम्यान, उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण घटल्याने मासे मृत होत असल्याची शक्यता काही जाणकारांकडून व्यक्त केली जात असली तरी याबाबत अधिकृत अहवालानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.."गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून तलावात मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत होत आहेत. तलावातील पाणीच गावाच्या वापरासाठी असून जनावरांनाही हेच पाणी पाजले जाते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने तात्काळ पाण्याची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करावी."योगेश कोठुळे, (सरपंच, देवगाव).गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा पारा ४१ ते ४३ अंशावर गेल्याने तापमानात मोठी वाढ झाली आहे त्यामुळे मासे मृत होत असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तविला आहे या संदर्भात मत्स विभाग पैठण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता येथील कार्यालय गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असल्याची माहिती मिळाली..