Badnapur News : बदनापूर येथील कॅनरा बँकेत ७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा अपहार उघड; पोलिसांनी दोन आरोपींना केली अटक

बदनापूर - येथील कॅनरा बँकेच्या शाखेत सोन्यांच्या दागिन्यांची चोरी आणि बनावट सोने ठेवून बँकेची सुमारे सात कोटी ३१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बी. व्ही. केशवमूर्ती यांच्या तक्रारीवरून बँकेचे शाखा व्यवस्थापक, बँकेचे अधिकारी आणि सुवर्ण मूल्यमापक यांच्यावर संशय व्यक्त करीत बदनापूर पोलीस ठाण्यात शनिवारी (ता. २५) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .घटनेचा तपशीलबँकेच्या धोरणानुसार सुरू असलेल्या सुवर्ण कर्ज पाकिटांच्या त्रैमासिक पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिये दरम्यान हा घोटाळा उघड झाला आहे. २२ एप्रिल २०२६ रोजी तपासणी सुरू असताना काही पाकिटे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर केलेल्या सखोल चौकशी आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत..मुख्य मुद्देसोन्याची चोरी आणि बनावट पाकिटे - तपासात एकूण २२ सुवर्ण कर्ज पाकिटांमध्ये बनावट सोने आढळले. ज्याची किंमत ३ कोटी ७९ लाख रुपये आहे. तसेच स्ट्राँगरुम मधून ३० सोन्याची पाकिटे (३ कोटी ५२ लाख रुपये किंमतीची) गायब असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.सीसीटीव्ही फुटेज - २३ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजून २० मिनिटांच्या सुमारास बँकेचे अधिकारी संजय डोंगरे हे स्ट्राँगरूम मधून सोन्याची पाकिटे चोरून खिशात ठेवत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाले आहे..संशयित आरोपींची भूमिका -या संदर्भात तक्रारीनुसार बँकेचे अधिकारी संजय डोंगरे यांनी प्रत्यक्ष चोरी केली. बँकेचे शाखा व्यवस्थापक विजेंद्र पाटणकर यांनी सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करून डोंगरे यांना स्ट्राँगरूममध्ये सोडून कर्तव्यात कसूर केली. तर सुवर्ण मूल्यमापक प्रवीण बुऱ्हाडे यांनी बनावट सोन्याला खरे असल्याचे प्रमाणित करून बँकेची फसवणूक करण्यात साथ दिली.या आधारावर संशयित शाखा व्यवस्थापक विजेंद्र पाटणकर, बँक अधिकारी संजय डोंगरे आणि सुवर्ण मूल्यमापक प्रवीण बुऱ्हाडे यांच्या विरुद्ध कलम ३१६(५), ३१८(४), ३१६(२), ३०६, ३३८, ३३६(३), ३४०(२), ३(५) भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुढील कारवाईबँकेने दिलेल्या तक्रारीनुसार संशयित आरोपींनी संगनमत करून पदाचा गैरवापर करून बँकेचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे संशयित आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करून रकमेची वसुली करण्याची मागणी बँकेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बदनापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे करीत आहेत.