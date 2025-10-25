Ajit Pawar : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींचे पॅकेज

देगलूर - यावर्षी नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी संकटात सापडलेला आहे, याची जाणीव राज्य सरकारला आहे. म्हणूनच ३२ हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज आम्ही शेतकऱ्यांना दिले आहे. ते लवकरच शेतकऱ्याच्या खातात थेट डीबीटी द्वारे पडणार आहे. संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे सरकारचे पहिले काम आहे..योग्य वेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून कर्जमाफी संदर्भातही योग्यवेळी निर्णय घेण्याचे सुतोवाच करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा फुले, शाहू, आंबेडकर यांची असून त्यापासून हा पक्ष कदापि दूर जाणार नाही अशी ग्वाही देगलूर येथे बोलताना दिली.येथील मोंढा मैदानावर झालेल्या सभेत माजी उपनगराध्यक्ष लक्ष्मीकांत पदमवार व त्यांचे सर्व सहकारी यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश झाला. त्यावेळी आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नवाब मलिक आमदार संजय बनसोडे, माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर ,माजी आमदार ओम प्रकाश पोकर्ण, सुभाष साबणे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती..देगलूर शहराच्या विकासासंदर्भात व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कांही प्रश्न व इतर सर्व प्रश्नांसंदर्भात येथील कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनांचा मी मुंबईत गेल्यानंतर अभ्यास करून तात्काळ हे प्रश्न मार्गी लावण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. आम्ही दिलेल्या शब्दाचे पक्के आहोत, अशी ग्वाही देत त्यांनी येणाऱ्या नगरपालिका, जि. प. पं. स. निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीशी आपली शक्ती उभी करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..राज्याच्या विकासाचा गाडा पुढे चालू राहण्यासाठी आम्ही भाजप, सेना, राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्रपणे काम करत आहोत. धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्रवादीची विचारधारा यापूर्वी होती, पुढेही राहणार आहे. अल्पसंख्यांक समाजालाही हे सरकार न्याय देण्याची भूमिका घेत असल्याचे ते म्हणाले. देगलूर शहरात आपल्या विचाराचे लोक निवडून आले तर शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याची ग्वाही त्यांनी शेवटी बोलताना दिली. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला..कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात लक्ष्मीकांत पदमवार यांनी आम्ही पक्षांतर केलेले नाही, पूर्वीही राष्ट्रवादीतच होतो, आताही मोठ्या साहेबाकडून छोट्या साहेबाकडे आलोत .शहर विकासासाठी यापूर्वीही अजितदादा यांनी देगलूर शहरासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला होता ,म्हणूनच त्यांच्याच नेतृत्वाखाली शहराचा विकास परिपूर्ण होईल याची आम्हाला खात्री झाल्यानेच आम्ही सर्व सहकारी पुन्हा राष्ट्रवादीच्याच छत्र छायेखाली काम करणार असल्याची ग्वाही दिली..यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती यादवराव देसाई, तालुका अध्यक्ष राहुल देसाई शहराध्यक्ष देवेंद्र मोतेवार, ऍड अंकुश देसाई, माधवराव पाटील सुगावकर, बालाजी टेकाळे, शिवाजीराव कनकंटे, यांच्यासह कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती उपस्थितांचे आभार देवेंद्र मोतेवार यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.