Murud News : 108 रुग्णवाहिका सेवेचा हलगर्जीपणा; गंभीर रुग्ण अर्धा तास रस्त्यावर

मुरुड - मुरुड येथे महाराष्ट्र आप्तकालीन वैद्यकीय सेवा च्या (108) रुग्णवाहिका सेवेतील गंभीर निष्काळजीपणाचा प्रकार उघडकीस आला असून, विजेचा धक्का लागून भाजलेल्या एका गंभीर रुग्णाला लातूर येथे उपचारासाठी नेत असताना भर रस्त्यातच रुग्णवाहिकेचे पार्ट गळून पडल्याची धक्कादायक घटना घडली. जवळपास 38 डिग्री तापमान असलेल्या रस्त्यावर अगोदरच भाजलेला रुग्ण अर्धा तास रुग्णवाहिकेत मदतीसाठी तळमळत होता. शनिवारी ता. 25 एप्रिल रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास मुरुड बस स्थानका जवळ ही घटना घडली..शनिवारचा 25 एप्रिल रोजी वाठवडा, ता. कळंब येथील बालाजी कोकाटे हा तरुण शेतकरी शेतामध्ये काम करत असताना त्याला अचानक विजेचा धक्का लागला. यामुळे त्याचे दोन्ही हात, छाती, पोट व पायाजवळचा काही भाग जळाला. त्याला खाजगी गाडीने मुरुड येथे ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास अत्यवस्थ अवस्थेतील कोकाटे यांना 108 च्या रुग्णवाहिकेद्वारे लातूरला पाठवण्यात येत होते..रुग्णालयापासून 200 मीटर अंतरावर बस स्थानकाशेजारी रुग्णवाहिका आली असताना भर रस्त्यातच रुग्णवाहिकेचा खालचा रॉड तुटून रस्त्यावर पडला. यामुळे भरस्त्यात रुग्णवाहिका बंद पडली. चालकाने व रुग्णवाहिकेसोबत असणाऱ्या डॉक्टर पाटील यांनी रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या मदतीने रुग्णवाहिका रस्त्यातून बाजूला घेतली.सूर्यदेव जवळपास 38 डिग्री तापमानाने आग ओकत होता. रुग्णवाहिकेत भाजलेला रुग्ण वेदनांनी विव्हळत होता. जवळच असणाऱ्या युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मुकेश सवासे, सूरज कांबळे, समाधान गायकवाड व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ही बाब समजली. त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत त्यांनी रुग्णाच्या नातेवाईकांना धीर दिला..108 च्या वरिष्ठांची बोलून दुसरी रुग्णवाहिका पाठवण्याची विनंती केली. मात्र दुसरी रुग्णवाहिका येण्यास बराच कालावधी लागत असल्याचे पाहून त्यांनी तात्काळ एक खाजगी रुग्णवाहिका मागवून रुग्णाला पुढील उपचारासाठी लातूर येथे पाठवले. गंभीर अवस्थेतील रुग्णाला प्रचंड उन्हात सुमारे अर्धा तास रस्त्यावरच थांबावे लागले.या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, ही बाब केवळ निष्काळजीपणाची नसून रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखी असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..108 रुग्णवाहिका यांच्या गुणवत्तेबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. अपघातातील गंभीर रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी ही रुग्णवाहिका प्राधान्य क्रमाने वापरली जाते. या रुग्णवाहिकाच आजारी असतील तर रुग्णांना सेवा कशी मिळणार? 108 रुग्णवाहिकेच्या सेवेची गुणवत्ता व सुरक्षितता तातडीने सुधारण्याचे आवश्यकता असून या खराब गाड्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र कसे दिले जातात याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.- मुकेश सवासे, अध्यक्ष मुरुड शहर युवक काँग्रेस.