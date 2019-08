झुळझुळ पाण्याने तहान भागेना 

आष्टी (जि. बीड) - आष्टीतील टॅंकर भरण्यासाठी शेवटचा आधार असलेल्या सीना (ता. कर्जत, जि. नगर) धरणात सध्या कुकडीचे आवर्तन सुरू असले, तरी क्षमतेपेक्षा अतिशय कमी वेगाने पाणी सोडले जात असल्याने सीनात येईपर्यंत निम्मे पाणी प्रवासातच जिरत आहे. त्यामुळे वीस दिवस होऊनही सीनात अपेक्षित जलसाठा झालेला नसून, उपसा सिंचन योजनेद्वारे मेहेकरीत पाणी येण्याचा मार्गही खुंटला आहे. पाच धरणांचा एकत्रित प्रकल्प असलेल्या कुकडीमधून ओव्हरफ्लोचे पाणी सोडून दुष्काळग्रस्त भागाची तहान भागविली जाते. सध्या कर्जत परिसरात आष्टीसारखीच दुष्काळी स्थिती असून, कुकडीच्या धरणक्षेत्रात दमदार पाऊस झाल्याने सहा ऑगस्टपासून सीनात आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. सीनातून कार्यान्वित केलेल्या उपसा सिंचन योजनेद्वारे आष्टी तालुक्‍यातील मेहेकरी धरणात पाणी सोडण्याचे नियोजनही होते; परंतु वीस दिवस उलटूनही सीनात अपेक्षित जलसाठा झालेला नाही. सध्या केवळ कुकडीतून 100 क्‍युसेक वेगाने पाणी सोडले जात असून, धरणात अवघे 60-70 क्‍युसेक पाणी येत आहे. त्यामुळे अजूनही अपेक्षित साठा झालेला नाही. पूर्ण म्हणजे 300 ते 400 क्‍युसेकने पाणी सोडल्यास साधारण महिनाभरात सीना धरण भरते. नंतरच मेहेकरीत पाणी आणता येणार आहे; परंतु या झुळझुळ पाण्याने सीनाची तहान कायम आहे. परिणामी, मेहेकरीतही पाणी आलेले नाही.

Web Title: The Mehshatri water system is being tracked through the fast irrigation scheme