MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश

-दिलीप गंभिरे कळंब : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करणाऱ्या मजूरांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी गावांतील ग्राम रोजगार सेवकामार्फत मोबाईल एन.एम.एम.एस.या अँपचा वापर करून दिवसातून दोन वेळा सकाळी ६ ते ११ व दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत फोटो घेणे बंधनकारक केले आहे.ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या रोजगार सेवकांना मोबाईल देण्यात आलेला नाही.ज्या ग्राम रोजगार सेवकाकडे मोबाईल आहे.त्याच्या मोबाईलला ग्रामीण भागात नेट राहत नसल्यामुळे ग्रामीण भागात हे अँप चालत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही अट जाचक असून यामुळे वैयक्तिक लाभांच्या सिंचनविहिरी,गोठे आदी योजेनेला ब्रेक लागला आहे.त्यामुळे विनाअट वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत अशी मागणी विधानसभेत आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) पूर्ण झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान लाभार्थ्यांना कोणतीही अतिरिक्त अट न लावता तातडीने अदा करावे,अशी जोरदार मागणी धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली.यावर ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी मागणी मान्य करत संबंधित लाभार्थ्यांना विनाअट अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले..सभागृहात प्रश्न उपस्थित करताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले की,मनरेगा अंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण केली आहेत.मात्र,चौथ्या क्रमांकाचा अर्ज भरताना काही ठिकाणी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा यंत्रणेतील त्रुटींमुळे आवश्यक छायाचित्रे (फोटो) अपलोड होऊ शकली नाहीत. ही चूक लाभार्थ्यांची नसून संबंधित कर्मचारी व प्रशासनाची आहे.आता काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा फोटो अपलोड करण्याची अट घालणे व्यवहार्य नाही.त्यासाठी लाभार्थ्यांनी पुन्हा मजूर,यंत्रसामग्री आणि खर्च कसा करायचा,असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. .त्यामुळे ही अट तत्काळ रद्द करून लाभार्थ्यांना प्रलंबित अनुदान अदा करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.यावेळी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडत सांगितले की,सध्या मनरेगा अंतर्गत रस्ते व सार्वजनिक स्वरूपाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.मात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये सिंचन विहिरी,फळबाग,घरकुल यांसारख्या कामांचे पैसे रखडले आहेत. या योजनांतील लाभार्थ्यांनाही तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा,अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.मंत्र्याकडून मागणी मान्यआमदार पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी आमदार कैलास पाटील यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती मान्य केली.वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान लाभार्थ्यांना विनाअट देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल,असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करून संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करेल,असे आश्वासनही मंत्री गोगावले यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.