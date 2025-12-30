मराठवाडा

Kannad Panchayat Samiti : मनरेगा विहिरीना मंजुरी न दिल्याने संयम सुटला; अंगावर पेट्रोल ओतुन आत्मदहनाचा प्रयत्न!

MGNREGA Irrigation Wells : मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरींच्या मंजुरीस विलंब झाल्याने कन्नड पंचायत समिती कार्यालयात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. वेळीच हस्तक्षेप झाल्याने अनर्थ टळला असून प्रशासनाने लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Delay in MGNREGA Irrigation Well Approvals

सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : तालुक्यातील कविटखेडा–हसनखेडा गावातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत प्रस्तावित सिंचन विहिरींच्या १८ संचिका गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंचायत समितीतील मनरेगा विभागाच्या कार्यालयात मंजुरीविना पडून असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवासेनेचे तालुका प्रमुख योगेश पवार यांनी मंगळवारी (ता. ३०) पंचायत समिती कार्यालयात योगेश पवार यांनी स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.

Marathwada
Kannad
Irrigation
Farmer crop Crisis
MGNREGA
schemes

